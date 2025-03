Володимир Зеленски обвини Путин в лъжа

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че териториалният спор между страната му и Русия трябва да бъде решен след прекратяване на огъня.

"Териториалният въпрос е сложен. Той трябва да бъде обсъден по-късно, но червените линии трябва да бъдат изложени веднага. Ако американската и руската страна обсъждат тези теми, нека ги обсъждат. Нашата позиция е, че няма да признаем окупираните украински земи за руски. В никакъв случай", каза Зеленски.

Изявлението му идва след участието му във видеоконферентна среща с партньори на Киев от 25 държави, посветена на начините за осигуряване на 30-дневното примирие, предложено от Украйна и САЩ.

“Всички разбират, че при сегашните темпове Украйна и Европа могат да се укрепят в рамките на пет години. Вярваме, че това е твърде дълго и твърде опасно. Показахме, че във военно време може да се направи по-бързо, но всички трябва да действат бързо. Това означава засилване и масово увеличаване на производството във всички съюзнически страни, за да станат реални гаранциите за сигурност за цяла Европа”, написа Зеленски в социалната мрежа Х.

Everyone is interested in a strong, undiminished army — those partners with whom we are in discussions. Regarding the maintenance and strengthening of such an army, everyone understands that this is a shared responsibility. Ukraine cannot do this alone.