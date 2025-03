Медведев: Основното ястие е котлет по киевски. Приятно хранене

“Телефонният разговор между президентите Путин и Тръмп доказа добре позната идея – в трапезарията има само Русия и Америка. В менюто: леки предястия – брюкселско зеле, британски фиш енд чипс и парижко петле. Основното ястие е котлет по киевски. Приятно хранене!”, написа Дмитрий Медведев в социалната мрежа Х.

Медведев отговори на думите на Зеленски, който каза, че режимът в Киев “не е салата или компот, за да присъства в менюто“.

The phone call between Presidents Putin and Trump proved a well-known idea – there is only Russia and America in the dining room. On the menu: light appetisers – Brussels sprouts, British fish and chips and Paris rooster. The main course is a Kiev-style cutlet. Enjoy your meal!