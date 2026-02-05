След записите от АГ кабинети, д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани

Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа, съобщава Нова тв, позовавайки се на свои източници.

Припомняме, че вчера Софийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата.

Съобщено беше, че изтеклите кадри са от 2024 година и са направени в кабинета на д-р Иванов.

Свързани статии Гръмна нова бомба: Има клипове в порно сайтове и от гинекологичен кабинет в София

Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.

Екип на Столичната полиция извърши проверка на място в кабинета, а СРЗИ състави констативен протокол.

От Централната етична комисия на Българския лекарски съюз ще сезират и Изпълнителна агенция “Медицински надзор”.