Новини

Гръмна нова бомба: Има клипове в порно сайтове и от гинекологичен кабинет в София

Камерата, записала медицинската консултация, е поставена в ъгъла на кабинета

04.02.2026 | 12:46 ч. 93
Снимка: Pixabay/ WebTechExperts

И кадри от гинекологичен кабинет в София се появиха в сайтове за възрастни. Те са записани със скрита камера, а на кадрите се виждат жени, заснети по време на преглед от лекар, съобщава Нова тв. 

Камерата, записала медицинската консултация, е поставена в ъгъла на кабинета. 

Няколко клипа са качени в платени сайтове за възрастни. За момента няма повече информация по случая.

Припомняме, че разследващи разкриха, че видеа с клиентки на три салона за епилация в Бургас и един в Казанлък, са разпространявани в порносайтове. Пострадалите жени са десетки, сред тях - малолетни и непълнолетни, като най-малката жертва е на 9 години.

Тече разследване, като засега няма повдигнати обвинения.

