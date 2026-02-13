СГС отложи делото срещу Никола Барбутов за 25 март

Софийският градски съд отложи разпоредителното заседание по делото срещу бившия зам.-кмет на столична община Никола Барбутов и Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова. Причината е неизпълнение на процедурата по връчване на съдебните книжа на защитника на подсъдимата Соня Клисурска.

Делото е отложено и насрочено за 25 март.

Припомняме, че бившият зам.-кмет на СО Никола Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи. В края на миналата година прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу него, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – бивш зам.-кмет на район “Люлин".

В момента съдебният състав разглежда искане за изменение на мярката за неотклонение на Никола Барбутов от домашен арест в по-лека. / БТА