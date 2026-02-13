IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 89

СГС отложи делото срещу Никола Барбутов за 25 март

Бившият зам.-кмет е подсъдим за участие в престъпна група

13.02.2026 | 12:36 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Софийският градски съд отложи разпоредителното заседание по делото срещу бившия зам.-кмет на столична община Никола Барбутов и Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова. Причината е неизпълнение на процедурата по връчване на съдебните книжа на защитника на подсъдимата Соня Клисурска.

Делото е отложено и насрочено за 25 март.

Припомняме, че бившият зам.-кмет на СО Никола Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи. В края на миналата година прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу него, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – бивш зам.-кмет на район “Люлин".

Свързани статии

В момента съдебният състав разглежда искане за изменение на мярката за неотклонение на Никола Барбутов от домашен арест в по-лека. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

СГС Никола Барбутов престъпна група корупция дело СО зам.-кмет домашен арест
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem