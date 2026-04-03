Митничари задържаха 2,3 тона виагра в български ТИР

Камионът е пътувал за Нидерландия

03.04.2026 | 11:32 ч. 16
Снимка: Агенция "Митници"

Голямо количество лекарствени стимуланти за полова мощ беше задържано от митнически служители при проверка на товарен автомобил край Видин, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 26 март 2026 г., около 10:30 часа, в района на мост „Нова Европа“ митнически инспектори спират за проверка на изход от страната камион с българска регистрация. Шофьорът – български гражданин – представя документи, според които превозва групажна стока от България за Нидерландия.

Свързани статии

При първоначалния оглед служителите забелязват подозрителни палети, обвити с черно фолио. След отваряне на един от кашоните става ясно, че вътре има опаковки със сексуални стимуланти. Превозното средство е ескортирано до Митническо бюро Видин за извършване на щателна проверка.

В хода на контрола са открити четири палета с общо бруто тегло 2300 кг, съдържащи общо 553 918 броя стимуланти – 333 774 таблетки и 220 144 сашета с различни търговски марки. Цялото количество е иззето, а работата по случая продължава.

От митниците уточняват, че проверката е част от компенсиращите мерки след отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС във връзка с пълноправното членство на България в Шенгенското пространство. 

