Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов отива на съд за корупция

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) по досъдебно производство срещу бившият заместник кмет на Столична община Никола Барбутов и още трима обвиняеми.

На съд за общо осем престъпления са предадени Никола Барбутов., Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова.

На Никола Барбутов - заместник кмет на Столична община (СО) от ноември 2023 г. до юни 2025 г., на Петър Рафаилов и Соня.Клисурска е повдигнато обвинение за това, че в периода от февруари 2025 г. до 24.06.2025 г. в София са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да вършат съгласувано престъпления по служба и подкупи.

Никола Барбутов е предаден на съд и за подкуп за това, че на 17.06.2025 г., в София, обещал на Георги Тодоров - кмет на район „Люлин“-СО, парична сума, равняваща се на 6% от стойността на обществени поръчки, които ще бъдат обявени занапред от район "Люлин"-СО, за да назначава за членове на комисиите по Закона за обществените поръчки експерти, приближени на Никола Барбутов, при провеждане на бъдещи процедури и да обявява фирми (търговски дружества), които ще бъдат конкретно посочвани от Никола Барбутов. за изпълнители на обществените поръчки.

Никола Барбутов и Петър Рафаилов са обвинени в престъпление по служба, извършено в периода от месец февруари 2025 г. до 17.06.2025 г. в София, с две деяния, в което Никола Барбутов е участвал като извършител, а Петър Рафаилов като помагач..

Като заместник кмет Никола Барбутов превишил властта си, произтичаща от Закона за местното самоуправление и местната администрация, от длъжностната му характеристика на заместник кмет и заповед на кмета на Столична община относно организацията и провеждането на обществени поръчки, като провел разговори с Ивайло Кукурин - кмет на район „Младост“-СО, и Георги Тодоров - кмет на район „Люлин“-СО, в които им обяснил, че обществените поръчки в двата столични района трябва да се подготвят от негови доверени експерти, така че да бъдат печелени от приближени до него фирми.

В това Никола Барбутов. е бил улеснен от Петър Рафаилов, който, за да придаде достоверност на заявеното от заместник кмета на СО, присъствал на срещата му с кмета на район "Младост"-СО и осъществил среща със заместник кметове на район „Люлин“-СО, представил се като един от „доверените“ експерти и разяснил процеса, по който ще бъдат провеждани обществените поръчки. Целта била приближените на Никола Барбутов фирми да бъдат обявявани за изпълнители по обществените поръчки и с тях да бъдат сключвани договори по Закона за обществените поръчки. Като последица от това е било възможно да се разходват непрозрачно публични средства, да се създадат условия за нарушаване на конкуренцията в държавата, да се разколебае авторитета и доверието на гражданите в Столична община.

Петър Рафаилов е с обвинение и за подкуп, а именно за това, че на 05.06.2025 г., в София, предложил парична сума, равняваща се на 6 % (близо 300 хил. лв.) от прогнозната стойност (близо 5 млн. лв. без ДДС) на провеждаща се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет разширение на детска градина с възложител кмета на район „Младост“-СО, на Ивайло Кукурин - кмет на район "Младост“, за да определи посочена от Петър Рафаилов фирма (търговско дружество), за изпълнител на обявената обществена поръчка.

Обвинена в подкуп е и Росица Пандова - през месец февруари 2025 г. в София, като заместник кмет на район „Люлин“-СО, предложила 2500 лева на Георги Тодоров - кмет на район „Люлин“-СО, за това, че на 25.11.2024 г. е сключил договор за изпълнение на обществена поръчка чрез директно възлагане - за ремонт и реконструкция на двора на столично училище, в размер на 49 500 лева без ДДС или 59 400 лева с ДДС.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисия за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от Софийски градски съд.