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Сигнал за бомба отложи делото срещу Лютви Местан за катастрофата от 2019 г.

При инцидента загина бебе на шест месеца

18.09.2026 | 14:34 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Съда в Кърджали тази сутрин остана затворен заради сигнал за бомба, съобщава БНТ.

Служителите бяха евакуирани, а полиция провери за поставено устройство.

В сградата се помещават няколко институции - Районният съд, Окръжният съд и Службата по вписванията.

Съвпадение е, че за днес е насрочено заседание по делото срещу бившия политик Лютви Местан и Юсеин Мехмед.

Двамата са подсъдими по дело за катастрофа от 2019 г., при която загина шестмесечно бебе. Инцидентът стана през април преди седем години на главния път за Гърция край момчилградското село Загорско. 

Тогава се сблъскаха автомобилите на Местан и на семейството, шофиран от бащата Юсеин Ехмед, а освен загиналото бебе леко пострадаха по-голямото му братче, както и майката.

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Тагове:

Лютви Местан дело Кърджали съд бебе сигнал за бомба
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