Росен Божинов дебютира за Пиза в италианската Серия А

Българският национал Росен Божинов направи своя официален дебют за Пиза при домакинското равенство 1:1 срещу Аталанта в мач от 21-ия кръг на Серия А. Защитникът влезе от скамейката в добавеното време на срещата, а трансферът му от белгийския Антверп стана факт само преди броени дни.

Божинов е общо десетият български футболист, който взима участие в мачове от най-високото ниво на футбола в България, като за последно Петко Христов със Специя участва в елита през 2023 година.

Аталанта поведе в резултата в 83-ата минута. След разбъркване в наказателното поле Никола Кръстович бе най-съобразителен и прати топката в мрежата.

Пиза стигна до равенството в 87-ата минута. Мехди Лерис центрира, а новото попълнение на Пиза - Рафиу Дуросинми се разписа след удар с глава.