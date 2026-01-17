IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Росен Божинов дебютира за Пиза в италианската Серия А

Това стана при равенство с Аталанта

17.01.2026 | 10:21 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Българският национал Росен Божинов направи своя официален дебют за Пиза при домакинското равенство 1:1 срещу Аталанта в мач от 21-ия кръг на Серия А. Защитникът влезе от скамейката в добавеното време на срещата, а трансферът му от белгийския Антверп стана факт само преди броени дни.

Божинов е общо десетият български футболист, който взима участие в мачове от най-високото ниво на футбола в България, като за последно Петко Христов със Специя участва в елита през 2023 година.

Аталанта поведе в резултата в 83-ата минута. След разбъркване в наказателното поле Никола Кръстович бе най-съобразителен и прати топката в мрежата.

Пиза стигна до равенството в 87-ата минута. Мехди Лерис центрира, а новото попълнение на Пиза - Рафиу Дуросинми се разписа след удар с глава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

росен божинов пиза
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem