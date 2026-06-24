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Вашингтон взе Ей Джей Дибанца с първия избор в драфта на НБА

Лекото крило е възпитаник на университета "Бригам Йънг"

24.06.2026 | 09:32 ч. Обновена: 24.06.2026 | 09:33 ч. 2
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Отборът на Вашингтон Уизардс взе крилото Ей Джей Дибанца с първия избор в драфт 2026 на Националната баскетболна асоциация.

Столичани взе възпитаника на университета "Бригам Йънг", след като той бе посочван като най-големия талант в САЩ още в гимназиалните си години, а през миналия сезон бе лидер и в Колежанското първенство с по 25,5 точки средно на мач, предаде БТА.

След Дибанца, който е първият първи избор в драфта от Бригам Йънг, с втория избор отборът на Юта Джаз се спря на гарда на Канзас Джейхоукс Дарин Питърсън. 

Под номер 3 Мемфис Гризлис избра тежкото крило на Дюк Камерън Бузър, син на бившия играч в НБА Карлос Бузър.

Драфтът на НБА се провежда в "Барклийс Сентър" в Бруклин, Ню Йорк и ще продължи и в днешния ден с втория кръг.

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