Никола Цолов се качва на болид от Формула 1

Никола Цолов ще направи дългоочакван официален дебют зад волана на болид от Формула 1 още тази седмица. Изпълнителният директор на отбора от Кралските гонки Racing Bulls (Рейсинг Булс), Петер Байер, потвърди официално голямата новина, която пренаписва историята на българския моторен спорт.

19-годишният ни талант ще участва в тестове на пистата „Имола“, където ще управлява болида VCARB 02 от сезон 2025 на Racing Bulls.

Тестът е насрочен за четвъртък и ще даде възможност на българина да натрупа първи практически опит с

машина от най-високия клас на автомобилния спорт.

Цолов е лидер в генералното класиране във Формула 2 и от миналата година е част от академията на Red Bull. Със силните си изяви той се превърна в един от кандидатите за място в Racing Bulls през следващия сезон.

Освен Цолов, сред младите пилоти, следени от тима, са Лиам Лоусън и Арвид Линдблад. Байер подчерта, че и тримата се представят убедително, но окончателното решение за пилотския състав ще бъде взето от ръководителя на отбора Алан Пермейн, предаде БГНЕС.

„Не, защото... Арвид и Лиам вършат фантастична работа; Лиам в момента е девети в класирането при пилотите и показа страхотно темпо в квалификациите и в състезанията. И същото всъщност важи за

Никола, който върши наистина, наистина добра работа във Формула 2.

Всъщност ще го пуснем следващата седмица на тест със стар болид на Имола, просто за да продължим да помагаме за подготовката му. Но в крайна сметка пилотският състав за следващата година е решение, което Алан трябва да вземе, така че той ще направи най-доброто за отбора“, заяви Байер.

По-рано Пермейн също даде висока оценка на българския талант, определяйки го като „следващия на опашката“ за място в Racing Bulls.

Тестът на Имола може да се окаже важна стъпка за Цолов в преследването на целта му да стигне до Формула 1. Българинът ще има възможност да покаже качествата си зад волана на болид от световния шампионат, докато продължава битката си за титлата във Формула 2.