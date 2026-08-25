Намаляват цените на храни и продукти в Гърция от 31 август

След седмица – на 31 август цените на редица стоки в Гърция ще бъдат намалени. Това става след споразумение между правителството, производителите и магазините.

В момента най-малко 750 артикула от 62-ма доставчици са се включили в инициативата.

Целта на гръцкото правителство е общият списък да достигне около 1 500 артикула, за да може намаленията да обхванат възможно най-голяма част от продуктите на рафтовете, посочва БНР.

Особено внимание се обръща и на училищните пособия, тъй като те представляват значителен разход за семействата всеки септември.

Вериги за играчки и книжарници вече също са се включили с около 300 артикула училищни пособия. Очаква се в инициативата да се включат и супермаркетите, като списъкът ще включва продукти като ученически раници, несесери, тетрадки, моливи и химикалки.

Под прицел са и цените на месото в Гърция, тъй като това е една от категориите храни, които са допринесли значително за инфлационния натиск в страната през последните месеци. Очаква се през тази седмица доставчиците да изпратят окончателните списъци с продуктите и процентите на намаленията.

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Към момента средното намаление на цените от страна на доставчиците е между 6,5% и 7%. Този процент обаче не включва допълнителните намаления, които се очаква да предложат веригите супермаркети. До момента една верига супермаркети е обявила намаления в размер на 2% до 3%, докато при някои артикули намаленията достигат дори 10%.

Предвижда се мярката да се прилага в Гърция първоначално за най-малко два месеца, като има възможност за подновяване на списъците или запазване на съществуващите намаления до края на годината.