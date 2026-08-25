След потопа в София: Застрахователи удължават сроковете за искове за обезщетения

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Застрахователните дружества удължават сроковете за подаване на искове за обезщетения след природните бедствия от последните дни. Причината е очакваният голям брой заявления от граждани, чиито домове и имущество са пострадали от наводнения и градушка.

Новината съобщи пред БНТ Нина Колчакова - генeрален секретар на Асоциацията на българските застрахователи.

Експерти съветват хората, чиито жилища са сериозно засегнати, първо да се свържат със своя застраховател и да поискат оглед от вещо лице. Важно е оценката на щетите да бъде направена преди започване на съществено възстановяване на имота.

Практиката зависи от конкретната застрахователна полица. При по-малки щети някои компании могат да извършат обезщетяването само въз основа на документи и фактури, докато при по-сериозни случаи се извършва оглед на място.

Според експерти при широко отразени природни бедствия като вчерашната градушка в София и наводненията в Пещера не е необходимо гражданите сами да доказват настъпването на явлението с метеорологични документи. Застрахователите могат да установят събитието по наличната информация.

Интересът към застраховките на дома и домашното имущество също нараства

По данни, представени в разговора, през миналата година броят на тези застраховки се е увеличил с около 25%, а изплатените обезщетения - със 120%.

Въпреки това автокаското продължава да бъде по-популярно от застраховането на жилищата. Застрахователният сектор отчита, че зачестилите природни бедствия водят както до повече щети, така и до по-големи разходи за обезщетения.

Експертите препоръчват на собствениците на жилища да обмислят застраховане на имота и домашното имущество като защита срещу все по-честите природни бедствия.

"Съветът ми към всички хора, които имат застраховки, е по най-бързия начин да заведат щетата си", заяви Веселин Ангелов, член на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи, пред bTV. "Голяма част от колегите на пазара ще удължат сроковете за завеждане на претенции. Стандартно са от 3 до 7 дни. Но пак обръщам внимание - важно е да се заведе щетата, а после вече могат да се подготвят всички необходими документи."

Сигнал за нанесените поражения може да бъде подаден по телефон или онлайн, ако съответният застраховател предлага тази възможност.

"Най-добре е при първа възможност да се подаде сигнал, може да е по телефон, има различни начини, има и застрахователи, които работят и онлайн за завеждане на претенции", обясни Ангелов.

След това трябва да бъдат представени необходимите документи, включително тези, удостоверяващи собствеността върху автомобила или засегнатото имущество.

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Към момента най-много са претенциите за поражения по автомобили.

"Вече има първи сигнали, най-вече са по автомобилно застраховане, има редица засегнати автомобили, така че в следващите дни очакваме още такива сигнали", каза Ангелов.

След представянето на всички необходими документи стандартният срок за изплащане на обезщетението е 15 работни дни.

Освен по автомобили има сигнали и за поражения по имущество. По думите на Ангелов засега щетите са причинени основно от наводненията, а не толкова от градушката.

Сигуацията в София

Обстановката в града е спокойна, като по-голямата част от последствията от бурята са били отстранени още вчера.

"Ситуацията е спокойна. Тя се нормализира още вчера. Час и половина-два, веднага след бурята, обстановката беше нормална", заяви Мария Тенева, директор на Дирекция "Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община.

В оперативния дежурен център са получени 70 сигнала за паднали дървета и клони и още 40 за завирявания.

"Благодарение на доброто взаимодействие със Столичната дирекция „Пожарна безопасност“ и екипите на дирекцията, бяха обработени на 80% сигналите за паднали дървета, на 100% за завиряванията. Днес ще се обработят останалите сигнали, които не са толкова приоритетни, но и днес ще ги дообработим", каза Тенева.

Най-силен е бил дъждът в столичния район "Младост". По данни на Националния институт по метеорология и хидрология там са отчетени 19 литра на квадратен метър.

"По данните на Националния институт по метеорология и хидрология, 19 литра на квадратен метър е отчетено в район "Младост", посочи Тенева.