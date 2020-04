Новият клип на Тейлър Суифт е истинско модно вдъхновение! Видеото към песента "You Need To Calm Down" събира на едно място много звезди - Райън Рейнолдс, Ариана Гранде, Карди Би, Елън Дедженеръс и дори Кейти Пери. Кейти и Тейлър бяха във вражда доста време, но чрез видеото те заявиха, че вече са си простили и всичко между тях е наред.

Знаменитостите в клипа са с провокативни визии - шантави рокли, перуки, смел грим, а Кейти Пери и Тейлър Суифт се появяват и като бургер и пържени картофки.

Когато е облечена като бургер, Пери е с оранжева коса и оранжево червило - а това ще бъде новата тенденция за лято 2019, смятат от "Pop Sugar".