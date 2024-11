Гняв в Сърбия заради загиналите в Нови сад

Протест с искане за оставката на сръбския министър на строителството, транспорта и инфраструктурата Горан Весич се провежда в Белград. Причината е трагедията на жп гарата в Нови Сад, при която загинаха 14 души след срутване на покрива. Пред входа на министерството е разположена полиция. Планиран е и по-голям протест в Нови Сад във вторник, 5 ноември.

Някои от събралите се активисти са с боядисани в червено ръкавици и носят транспаранти с надпис "ръцете ви са окървавени" - като послание към властите, съобщи вестник "Данас".

Полицията образува кордон пред Министерството на строителството и инфраструктурата в центъра на Белград, докато хиляди души призоваваха високопоставени министри от правителството, включително министър-председателя Милош Вучевич, да се оттеглят незабавно, пише АП.

"Арестувайте, арестувайте!" бяха сред скандиранията на тълпата, като крещяха на полицаите пред сградата, че "охраняват убийци" и че "ръцете им са окървавени", докато държаха плакати с надписи "Корупцията убива" и "Всички сме под навеса!"

"Навсякъде, където можете, оставяйте окървавени ръце, за да знаят, че ръцете им са окървавени. Във всеки град в Сърбия, навсякъде, където можете", заяви опозиционният политически активист Никола Ристич.



Demonstrators gathered in front of the Serbian Ministry of Construction, Transport and Infrastructure in Belgrade to demonstrate for the disaster at train-station in Novi Sad. Many shout “step down” & red paint thrown on the street. pic.twitter.com/kXervr2sAt