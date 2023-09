Предприемачи, експерти и звезди Мишлен: Founders Today на 28 септември

Журито на Founders Today определи шестимата победители в конкурса, а кои са те и какъв е техният стартиращ бизнес, ще стане ясно съвсем скоро на 28 септември, в Интер Експо Център, София. По време на събитието финалистите ще получат менторска сесия с успешни български предприемачи, които ще им предадат ценни съвети и знания, придобити благодарение на техния доказан и развит бизнес.

Founders Today ще бъде официално открит в 14:00 часа от заместник–министъра на икономиката и растежа Мартин Гиков. Водещ на събитието ще бъде технологичният редактор на Investor.bg – Елена Кирилова, която ще приветства и насочи вниманието на аудиторията към дискусия на тема "10 неща, които всеки предприемач трябва да знае".

Участници в нея са Георги Цонев - директор Инвестиционно банкиране на УниКредит Булбанк, Бойко Таков - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Иван Церовски - член на УС и изпълнителен директор на Българска Банка за Развитие, Силвия Павлова - управляващ партньор и съосновател на Wooden Spoon и Свилен Рангелов - съосновател и изпълнителен директор на Дронамикс. Модератор на разговора между експертите ще бъде Роселина Петкова – водещ на сутрешния блок „Бизнес старт“ и екологичното предаване „Made in Green” в единствената бизнес телевизия у нас Bloomberg TV Bulgaria.

След дискусията организаторите са предвидили ексклузивен блиц разговор с Филип Захариев, който освен предприемач е и Head Chef в ресторанти със звезди Мишлен и създател на fine dining ресторанта без аналог у нас - ONÀ. Той готви с един от най-добрите и уважавани готвачи в света в най-бедния регион на ЕС – българското село Стакевци. Там му гостува chef Ana Roš, най-добър готвач в света за 2017 г. и главен готвач и собственик на Hiša Franko – ресторант с 2 звезди Мишлен и на 21-ва позиция в класацията 50 best restaurants in the world.

Малко по-късно ще бъдат обявени шестимата победители на тазгодишното издание на Founders Today, предшествани и от менторските сесии. Стартиращите компании победители ще спечелят реклама в каналите на Investor Media Group, един от тях ще получи участие в следващата акселераторска програма на The Founder Institutе, а друг ще спечели coworking пространство за 2 месеца, осигурено от Betahaus Sofia.

Ето кои са и менторите в тазгодишното издание на конкурса, организиран от водещия икономически сайт Investor.bg: ИТ предприемачът, основал и развил няколко софтуерни компании, сред които са Арексус, Бианор и FITЕ - Коста Йорданов, Иван Александров - основател и изпълнителен директор на онлайн ритейлъра за доставка на хранителни продукти и стоки за дома eBag и съоснователят на първата компания от Групата на МФГ, Изи Асет Мениджмънт АД - Станимир Василев. Екипът от ментори включва още управляващия съдружник в xplora.bg – Георги Малчев, главния изпълнителен директор и съосновател на Paynetics – Валери Вълчев и главния изпълнителен директор и основател на Icanpreneur – Веско Колев.

Всички, които желаят да присъстват на финалния етап на Founders Today на 28 септември, в Интер Експо Център, могат да го направят като запазят своето място напълно безплатно и се регистрират в страницата на събитието - Investor Media PRO.

