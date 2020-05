Великобритания излиза от ЕС до 31/10 със или без сделка

Великобритания ще напусне Европейския съюз на 31 октомври, независимо дали ще бъде постигнато някакво споразумение, заяви британският министър по въпросите на Brexit Стивън Баркли.

В свой пост в социалните мрежи Баркли отбелязва, че ясно е изразил тази позиция в разговорите си с главния преговарящ на ЕС по Brexit Мишел Барние.

Баркли допълни, че работят вече две нови комисии по Brexit, а сегашното правителство има „свеж подход към преговорите по сделката и ние имаме готовност да напуснем ЕС“.

Встъпилият миналата седмица в длъжност премиер на Великобритания Борис Джонсън обеща при всички случаи да извади страната от ЕС на 31 октомври и да създаде „ново партньорство“ с Европейския съюз.

Spoke to Michel Barnier today and made our position clear: We want a deal but are leaving the EU on October 31 with or without one.