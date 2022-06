Непризнатата ДНР осъди чужденци на смъртна присъда

"Върховният съд" на непризнатата от международната общност ДНР (Донецка народна република) произнесе първата присъда за чужди граждани, воюващи на страната на Украйна. Информацията е на украинското издание "Диалог", позоваващо се на руски източник. Британският в. "Гардиън" я потвърди, същото направи и американското издание "Политико".

Трима пленници бяха признати за виновни за "наемничество, терористична дейност и опит за насилствено завземане на властта". Осъдените са гражданин на Мароко и двама британци - 28-годишният Айдън Ейслин и 48-годишният Шон Пинър. И тримата бяха осъдени на смърт чрез разстрел.

Въпреки факта, че руските нашественици нарекоха защитниците на Украйна "наемници", и тримата мъже официално се присъединиха към въоръжените сили на Украйна преди началото на пълномащабната война и живееха в страната от няколко години. Пинър и Ейслин специално заявиха пред "съда", че са част от украинските морски пехотинци. А в специално изявление британският общински съветник в Нюарк Робърт Дженрик заяви, че Айдън Ейслин, който е родом от Нюарк, живее в Украйна преди Русия да започне войната.

Sentencing by Russia of Aiden Aslin to death:

This disgusting Soviet-era style show trial is the latest reminder of the depravity of Putin’s regime.

Russia should be clear, they cannot treat British citizens like this and get away with it. 1/3