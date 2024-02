Китай настъпва, Европа е принудена да рестартира автомобилната си индустрия

Volkswagen, Renault и Stellantis мислят за немислимото, проучвайки възможностите за свързване със заклети конкуренти, за да произвеждат по-евтини електрически автомобили и да отблъснат екзистенциалните заплахи.

Тъй като китайските съперници и Tesla Inc. разкриват конкурентните слабости на най-големите европейски производители на масови автомобили, стана ясно, че чувството за спешност нараства и подходът да се работи както досега е губещ вариант.

Налице е "перфектно признание, че в бъдеще компаниите, които не са пригодени да се изправят срещу китайската конкуренция, сами ще се поставят в беда", заяви в интервю миналата седмица Карлос Таварес, главен изпълнителен директор на Stellantis NV - компанията, създадена от сливането през 2021 г. на италианския Fiat и френската PSA Group. Преди това той е казвал, че европейската автомобилна индустрия е изправена пред "кървава баня", ако не се адаптира.

Притиснати от забавянето на темповете на въвеждане на електрическите превозни средства, ръководителите на автомобилни компании обсъждат идеи, вариращи от обединяване на ресурсите за разработка до обединяване на предприятия в рамките на европейските граници, за да се конкурират по-добре в условията на промяна, която се случва веднъж на поколение. Предстоящите месеци са от решаващо значение.

Според BloombergNEF, вместо да изместят бензиновите автомобили, продажбите на напълно електрически автомобили през тази година ще нарастват с най-бавния темп от 2019 г. насам, като неочакваното забавяне на темпото ще засили конкуренцията. Дори за Tesla забавянето, което доведе до широко разпространено намаление на цените, оказа влияние. Спадът от 20% на акциите през тази година е изтрил около 150 млрд. долара от пазарната й капитализация - повече от два пъти стойността на VW.

Сред неблагоприятните фактори за сектора са правителствата, които намаляват стимулите, фирмите за отдаване под наем, които се сблъскват с нарастващите разходи за ремонт, и потребителите, които са все по-разочаровани от политиките за климата, засягащи джоба им. Изборите в САЩ и Европа биха могли допълнително да подсилят настроенията срещу електрическите превозни средства, точно когато наближава критичната точка.

През 2025 г. в Европейския съюз влизат в сила по-строги правила за емисиите, което означава, че производителите трябва да продават повече автомобили, задвижвани с батерии, или ще бъдат подложени на големи глоби. Според изчисленията на Bloomberg, базирани на данни на компанията и регулаторните органи, при малко вероятния най-лош сценарий Volkswagen AG може да бъде санкциониран с над 2 млрд. евро (2,2 млрд. долара), ако не успее да намали в достатъчна степен емисиите на автомобилния парк.

Тъй като натискът върху европейските производители на автомобили да продават повече електрически превозни средства се засилва, китайските производители, подкрепяни от държавата, навлизат на охлаждащия се пазар с модели, които често са по-добри и по-евтини.

Например цената на Dolphin на BYD Co. е с около 7000 евро по-ниска от тази на аналогично оборудвания VW ID.3, който германският автомобилен производител първоначално представяше като Beetle на ерата на електромобилите. Китайският производител ще подчертае европейските си амбиции, като покаже няколко електрически модела на автомобилното изложение в Женева следващата седмица, включително луксозен SUV, конкуриращ Mercedes-Benz G-класа.

Ако европейските автомобилопроизводители не успеят да разработят работещ план Б, има опасност от сътресения в индустрията, в която работят около 13 милиона души и която представлява 7 % от икономиката на ЕС.

"Ние похарчихме милиарди като индустрия, за да направим електрическата мобилност възможна", заяви Холгер Клайн, главен изпълнителен директор на ZF Friedrichshafen AG, германски производител на части, в който работят около 165 000 души по целия свят. "Сега въпросът е: Имаме ли правилните параметри?"

Главният изпълнителен директор на Renault SA Лука де Мео се застъпва за алианс, подобен на обединението, което създаде европейски производител на самолети, който да се конкурира с Boeing Co. чрез обединяване на активите в Германия, Франция, Испания и Обединеното кралство. Изпълнителният директор твърди, че един "Airbus на автомобилите" би спомогнал за споделяне на огромните разходи за създаване на евтини електрически превозни средства, като същевременно би им позволил да се възползват от по-големия мащаб.

Интересът към по-широкото споделяне на разходите нарасна в края на миналата година, когато Renault представи концепция за електрически градски автомобил, който би струвал по-малко от 20 000 евро - половината от цената на ID.3 на VW. Инициативата на Де Мео е вдъхновена от японските автомобили тип "кей". Популярните миниавтомобили се произвеждат от няколко производители и получават преференциално третиране от регулаторните органи.

Появяват се различни подходи. Таварес от Stellantis открито обсъжда интереса си към сливания и придобивания, докато други са по-фокусирани върху по-малко трънливи сътрудничества.

Миналата седмица де Мео от Renault омаловажи спекулациите за голяма комбинация, като заяви пред телевизия Bloomberg, че гъвкавостта е по-важна от размера. Той потвърди, че разговорите за съвместна платформа за електромобили продължават "наляво и надясно", съобщи Bloomberg TV Bulgaria.

"Много сме отворени за споделяне на този вид инвестиции, защото е много трудно да се правят пари с малки автомобили", каза де Мео, който преди това е работил за Volkswagen, както и за Fiat. "Опитваме се да намерим начин."

Сътресенията в Европа могат да се разпространят и в САЩ, където General Motors Co. и Ford Motor Co. също намаляват инвестициите си в електромобили и са заявили, че са отворени за партньорства с други компании. Администрацията на президента Джо Байдън обмисля да даде на производителите повече време за преминаване към електрически автомобили, съобщи през уикенда New York Times.

