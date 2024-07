Етна изригна отново и затвори летище Катания

Летището в Катания на италианския остров Сицилия преустанови всички излитащи и кацащи полети поради ново изригване на вулкана Етна, съобщи компанията оператор на летището, цитирано от агенция АНСА. Големи количества вулканична пепел се отделят от вулкана.

Всички пътници са помолени да се свържат с авиокомпаниите си, преди да заминат за летището, някои полети са отменени, а други са пренасочени към други летища. Това е най-новото от поредицата скорошни изригвания на вулкана Етна.

Националният институт по геофизика и вулканология на Италия каза, че активността на вулкана е била интензивна, и изчисли, че облакът от пепел се е издигнал на 8 километра височина.

