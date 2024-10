Фон дер Лайен: Все още трябва да се работи за премахване на мерките срещу Косово

Президентът на Косово Вьоса Османи прие на среща в Прищина днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщава „Коха диторе“.

По време на съвместна пресконференция председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че трябва да работим върху следващите стъпки, за да стигнем до точка, в която страните-членки на Европейския съюз се съгласяват да премахнат мерките срещу Косово.

Фон дер Лайен добави още, че заедно с лидерите на Косово те са ангажирани с постигането на тези цели.

„Много е важно да работим заедно и ние приветствахме отварянето на границата и напредъка в ЦЕФТА и след това трябва да работим върху по-нататъшни стъпки, за да стигнем до момент, в който мерките могат да бъдат премахнати. И това ще помогне да убедим държавите-членки - както знаете, всички държави-членки трябва да се споразумеят за отмяната на мерките и да направим възможен пътя на Косово към ЕС“, добави още Фон дер Лайен.

Косово е под мерките на ЕС от юни миналата година след размириците на север.

