Beyond the Black за първи път у нас на Midalidare Rock In The Wine Valley

Снимка: Midalidare Rock In The Wine Valley

Beyond the Black, които свириха на мача на Кубрат Пулев с Дерек Чисора през май 2016 в Германия, идват за първи път в България на Midalidare Rock In The Wine Valley. Немската симфоник метъл банда е подгрявала на групи като Aerosmith, Korn, Scorpions, Saxon, както и са били част от Wacken Open Air.



Освен тях към фестивала в долината на виното се включват и рокаджиите от Швейцария, Shakra, които също за първи път ще посетят България. Групата е на сцената от 25 години. „Много съм горд и благодарен, че ни има вече 25 години. За тези, които имат представа колко е трудно да съществуваш като рок банда е ясно какво означават толкова много години. Лично аз съм готов за следващите 25“, споделя китаристът на групата Thom Blunier.



Line Up-a на фестивала се допълва с шотландците от The Broken Ravens, които бяха и на първото издание на фестивала през 2017 година.