"Лудогорец" победи "Ботев" след невероятна драма

Шампионът Лудогорец сътвори феноменален обрат и спечели с 3:2 при визитата си на Ботев (Пд) в среща от деветия кръг на Първа лига.



БОТЕВ ПД - ЛУДОГОРЕЦ 2:3

1:0 Юсеин 8

2:0 Неделев 14

2:1 Моци 58 д.

2:2 Махлангу 62

2:3 Марселиньо 88



БОТЕВ ПД: 22. Кайзер, 28. Филипов, 5. Димитров, 6. Ничев, 23. Минев, 18. Терзиев, 10. Юсеин, 8. Неделев, 9. Гомес (82 - Шопов), 93. Зауербег (66 - Петков), 39. Вутов (75 - Балтанов)



ЛУДОГОРЕЦ: 33. Ренан, 6. Натанаел, 4. Сисиньо, 3. Недялков, 30. Моци, 18. Дяков (46 - Махлангу), 44. Горалски, 84. Марселиньо (90+3 - Саша), 84. Вандерсон, 7. Бакалов (62 - Лукоки), 28. Кешерю



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