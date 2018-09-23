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"Лудогорец" победи "Ботев" след невероятна драма

"Орлите" надвиха противника с 3:2, след като изоставаха с два гола
Обновена: 23 сеп 2018 22:23 | 23 сеп 2018 22:22, Камелия Цветанова
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"Лудогорец" победи "Ботев" след невероятна драма
Снимка: Булфото

Шампионът Лудогорец сътвори феноменален обрат и спечели с 3:2 при визитата си на Ботев (Пд) в среща от деветия кръг на Първа лига.

БОТЕВ ПД - ЛУДОГОРЕЦ 2:3
1:0 Юсеин 8
2:0 Неделев 14
2:1 Моци 58 д.
2:2 Махлангу 62
2:3 Марселиньо 88

БОТЕВ ПД: 22. Кайзер, 28. Филипов, 5. Димитров, 6. Ничев, 23. Минев, 18. Терзиев, 10. Юсеин, 8. Неделев, 9. Гомес (82 - Шопов), 93. Зауербег (66 - Петков), 39. Вутов (75 - Балтанов)

ЛУДОГОРЕЦ: 33. Ренан, 6. Натанаел, 4. Сисиньо, 3. Недялков, 30. Моци, 18. Дяков (46 - Махлангу), 44. Горалски, 84. Марселиньо (90+3 - Саша), 84. Вандерсон, 7. Бакалов (62 - Лукоки), 28. Кешерю
 

Подробности за мача четете в Gol.bg

По публикацията работи: Камелия Цветанова

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 1 час
Пор.но
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Берба преди 1 час
Супер тото. Възмутен съм
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1 преди 1 час
До Анонимен
Друго е БКП да подаряват купи и титли, нали!
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Анонимен преди 1 час
Ауу, каква изненада. Ботев пак полегна на Лудогорец, тц,тц. Братя Домусчиеви като дават пари и на двата отбора така ще става! Но пък и Ботев имаха файда - Лудогорец им подари купата преди 2 години, нормално е да връщатт вересиите!
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Анонимен преди 1 час
И дузпа са им дали на противнярите
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MaйMyнaтa преди 1 час
Перчема пак е эалагал, в Индонеэия и Китай. Обича обратите човекот, миналиот път пааак спечелииии
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Анонимен преди 1 час
По вярно е да се напише, с помощта на съдиите противният отбор от разград победи Ботев Пловдив
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