Нова трагедия във футбола, на 42 г. почина Папа Буба Диоп

Нова трагедия беляза световния футбол. На 42-годишна възраст след дълго боледуване почина Папа Буба Диоп, информира "Труд".

Героят за Сенегал от Мондиал 2002, донесъл сензационния успех над действащия световен шампион Франция с 1:0, издъхна в своята родина, разкри снощи един от бившите му клубове Ланс. Той достигна до четвъртфиналите с националния си отбор на световното в Япония и Южна Корея.

Той прекрати кариерата си през 2013 година.

Бившият халф, който е роден в Париж, имаше и богата клубна кариера, в която игра за Грасхопърс, Ланс, Фулъм, Портсмут, АЕК Атина, Уест Хям и Бирмингам. С Помпи вдигна Купата на ФА под ръководството на Хари Реднап.

Макар да играеше като дефанзивен полузащитник и бранител, Папа Буба Диоп стана шести голмайстор на Мондиал 2002 с три попадения. За Сенегал има 11 гола в 63 мача.

Among Diop's many accomplishments, he will always be remembered for scoring the opening goal of the 2002 World Cup. RIP, Papa Bouba Diop.pic.twitter.com/O2tG9xj5J7