Коронавирусът и етикетът: Как епидемията ни прави креативни в поздравите?

В понеделник германският вътрешен министър Хорст Зеехофер отказа да се ръкува с Ангела Меркел. В други обстоятелства това щеше да бъде разтълкувано като обидно и нарушение на протокола.

Но вместо канцлерът да се обиди, тя се усмихна и похвали министъра за решението му. В крайна сметка, когато мнозина ги е страх от епидемия от коронавирус, предпазните мерки взимат превес над етикета.



Властите в цял свят се опитват да спрат разпространението на Covid-19, който досега зарази над 90 000 души и се разпространи в над 70 страни и територии.

И така пред хората има дилема: Да се здрависвам ли с другите?



Без целувки... Дори и ако си французин



В събота френски държавен служител призова хората да се въздържат от френската традиция "la bise" - целувките по бузата три пъти. Всичко в името на предпазването от Covid-19.

Stop the spread of germs by using an elbow bump instead of a handshake! An elbow bump has a 0 percent viral transmission risk. #HSD pic.twitter.com/GvfguMzv0Z

"Намаляването на физичния контакт се препоръчва. Това включва и la bise", призова здравният министър Оливие Веран пред репортери.

Той допълни, че хората трябва да се въздържат и от здрависване.

Австралийските власти предприеха подобен подход, призовавайки гражданите да се отнасят с внимание към това кого решават да целунат. Здравният министър на Нов Южен Уелс Брад Хазард предложи хората да се тупат по гърба, вместо да се здрависват.

Италия, където е едно от най-големите огнища в Европа, признава, че да се ограничи физическия контакт се оказва трудно.

"Имаме колективен социален живот, който е много оживен, експресивен. Имаме много контакти, здрависваме се, целуваме се, прегръщаме се", заяви пред репортери специалният комисар за коронавируса Анджело Борели.

Може би е по-добре в този период да не се здрависване и да нямаме толкова много контаки, призова още Борели и все пак допълни, че и той самият изпитва трудности.



Алтернативата

Притеснените граждани, които странят от здрависванията, се оказаха доста креативни.



Д-р Силви Брианд, отговаряща за пандемиите към Световната здравна организация, призова за различни "поздрави". Сред тях - удряне на лактите, махане с ръка и тайландското "wai" - поклон със събрани длани.



И на този фон в социалните мрежи се появиха няколко видеа от Иран и Ливан на хора, които вместо да си подадат ръка, докосват краката си.

Експертът по етикет Уилям Хансън смята, че топъл поздрав може да замести подаването на ръка при тези условия. Може и разбира се да се прибегне и до жестове с отворени длани.

In this new virus environment, I would like to open a discussion on new forms of greetings that don’t involve shaking hands.

These are suggestions and I would appreciate you adding your own.

The foot shake or foot fiving pic.twitter.com/8etXNaufoR