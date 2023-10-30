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Кои са фаворитите за кмет в районите на София?

Данните са междинни на ЦИК
30 окт 2023 09:44, Александър Попов
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Кои са фаворитите за кмет в районите на София?
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Каква е ситуацията в различните райони на София при обработени 18.68% СИК протоколи в OИК?

район Красно село

Цвета Николаева (ПП-ДБ) - 33,24%
Румен Русев (ГЕРБ-СДС) - 16,9%
Христо Апостолов (Местна коалиция КОД) - 13,95%

район Люлин

Милко Младенов (ГЕРБ-СДС) - 23,38%
Георги Тодоров (ПП-ДБ) - 22,86%

район Студентски

Еней Енчев (ПП-ДБ) - 27,23%
Петко Горанов - 21,84%

район Подуяне

Кристиян Христов (ПП-ДБ) - 27,44%
Петър Митев (ГЕРБ) - 24,66%

район Триадица

Димитър Божилов (ПП-ДБ) - 52,89%
Себастиян Таджер (ГЕРБ-СДС) - 13,01%

район Сердика

Момчил Даскалов (ПП-ДБ) - 26,62%
Тодор Кръстев (ГЕРБ-СДС) - 25,57%

район Лозенец

Константин Павлов (ПП-ДБ) - 42,02%
Анжелина Тотева (ГЕРБ-СДС) - 16,47%

район Младост

Ивайло Кукурин (ПП-ДБ) - 36,10%
Юлиян Пейчев (ГЕРБ-СДС) - 15,89%

район Панчарево

Милена Алексиева (ПП-ДБ) - 34,72%
Евгения Алексиева (ГЕРБ-СДС) - 26,42%

район Кремиковци

Няма налични данни

район Възраждане

Станислав Илиев (ПП-ДБ) - 33,76%
Савина Савова (ГЕРБ-СДС) - 24,84%

район Овча купел

Ангел Стефанов (ПП-ДБ) - 33,22%
Борислав Тодоров (ГЕРБ-СДС) - 17,17%

район Оборище

Георги Кузмов (ПП-ДБ) - 41,08%
Йоанна Драгнева (ГЕРБ-СДС) - 17,26%

район Красна поляна

Димитър Петров (ПП-ДБ) - 26,13%
Георги Миланов МК "БСП за България" - 22,91%
Иван Чакъров (ГЕРБ-СДС) - 20,95%

район Витоша

Зарко Клинков (ПП-ДБ) - 30,81%
Теодор Петков (ГЕРБ-СДС) - 30,01%

район Банкя

Рангел Марков (ГЕРБ-СДС) - 47,31%
Антон Бранков (Възраждане) - 19,94%
Георги Атанасов МК "БСП за България" - 18,67%

район Средец

Трайчо Трайков (ПП-ДБ) - 52,77%
Венцислав Банчев (ГЕРБ-СДС) - 13,1

район Слатина

Георги Илиев (ПП-ДБ) - 43,7%
Борислав Борисов (ГЕРБ-СДС) - 15,56%

район Надежда

Димитър Димов (ГЕРБ-СДС) - 32,87%
Румен Димитров (ПП-ДБ) - 22,92%

район Илинден

Емил Бранчевски (ПП-ДБ) - 31,72%
Иван Божилов (ГЕРБ-СДС) - 24,85%

район Изгрев

Делян Георгиев (ПП-ДБ) - 51,92%
Диян Стаматов (ГЕРБ-СДС) - 15,92%

район Искър

Ясен Русев (ПП-ДБ) - 24,8%
Ивайло Цеков (ГЕРБ-СДС) - 20,69%
Борис Цветков (МК "БСП за България") - 18,28%

район Връбница

Младен Младенов (ГЕРБ-СДС) - 22,99%
Румен Костадинов (ПП-ДБ) - 22,1%
Венера Калева (МК "БСП за България") - 21,65%

район Нови Искър

Даниела Райчева - 31,49%
Владислав Владимиров - 31,11%

По публикацията работи: Александър Попов

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