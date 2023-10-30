Кои са фаворитите за кмет в районите на София?

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Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg
Каква е ситуацията в различните райони на София при обработени 18.68% СИК протоколи в OИК?
район Красно село
Цвета Николаева (ПП-ДБ) - 33,24%
Румен Русев (ГЕРБ-СДС) - 16,9%
Христо Апостолов (Местна коалиция КОД) - 13,95%
район Люлин
Милко Младенов (ГЕРБ-СДС) - 23,38%
Георги Тодоров (ПП-ДБ) - 22,86%
район Студентски
Еней Енчев (ПП-ДБ) - 27,23%
Петко Горанов - 21,84%
район Подуяне
Кристиян Христов (ПП-ДБ) - 27,44%
Петър Митев (ГЕРБ) - 24,66%
район Триадица
Димитър Божилов (ПП-ДБ) - 52,89%
Себастиян Таджер (ГЕРБ-СДС) - 13,01%
район Сердика
Момчил Даскалов (ПП-ДБ) - 26,62%
Тодор Кръстев (ГЕРБ-СДС) - 25,57%
район Лозенец
Константин Павлов (ПП-ДБ) - 42,02%
Анжелина Тотева (ГЕРБ-СДС) - 16,47%
район Младост
Ивайло Кукурин (ПП-ДБ) - 36,10%
Юлиян Пейчев (ГЕРБ-СДС) - 15,89%
район Панчарево
Милена Алексиева (ПП-ДБ) - 34,72%
Евгения Алексиева (ГЕРБ-СДС) - 26,42%
район Кремиковци
Няма налични данни
район Възраждане
Станислав Илиев (ПП-ДБ) - 33,76%
Савина Савова (ГЕРБ-СДС) - 24,84%
район Овча купел
Ангел Стефанов (ПП-ДБ) - 33,22%
Борислав Тодоров (ГЕРБ-СДС) - 17,17%
район Оборище
Георги Кузмов (ПП-ДБ) - 41,08%
Йоанна Драгнева (ГЕРБ-СДС) - 17,26%
район Красна поляна
Димитър Петров (ПП-ДБ) - 26,13%
Георги Миланов МК "БСП за България" - 22,91%
Иван Чакъров (ГЕРБ-СДС) - 20,95%
район Витоша
Зарко Клинков (ПП-ДБ) - 30,81%
Теодор Петков (ГЕРБ-СДС) - 30,01%
район Банкя
Рангел Марков (ГЕРБ-СДС) - 47,31%
Антон Бранков (Възраждане) - 19,94%
Георги Атанасов МК "БСП за България" - 18,67%
район Средец
Трайчо Трайков (ПП-ДБ) - 52,77%
Венцислав Банчев (ГЕРБ-СДС) - 13,1
район Слатина
Георги Илиев (ПП-ДБ) - 43,7%
Борислав Борисов (ГЕРБ-СДС) - 15,56%
район Надежда
Димитър Димов (ГЕРБ-СДС) - 32,87%
Румен Димитров (ПП-ДБ) - 22,92%
район Илинден
Емил Бранчевски (ПП-ДБ) - 31,72%
Иван Божилов (ГЕРБ-СДС) - 24,85%
район Изгрев
Делян Георгиев (ПП-ДБ) - 51,92%
Диян Стаматов (ГЕРБ-СДС) - 15,92%
район Искър
Ясен Русев (ПП-ДБ) - 24,8%
Ивайло Цеков (ГЕРБ-СДС) - 20,69%
Борис Цветков (МК "БСП за България") - 18,28%
район Връбница
Младен Младенов (ГЕРБ-СДС) - 22,99%
Румен Костадинов (ПП-ДБ) - 22,1%
Венера Калева (МК "БСП за България") - 21,65%
район Нови Искър
Даниела Райчева - 31,49%
Владислав Владимиров - 31,11%