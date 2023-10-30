Кои са фаворитите за кмет в районите на София?

Каква е ситуацията в различните райони на София при обработени 18.68% СИК протоколи в OИК?

район Красно село

Цвета Николаева (ПП-ДБ) - 33,24%

Румен Русев (ГЕРБ-СДС) - 16,9%

Христо Апостолов (Местна коалиция КОД) - 13,95%

район Люлин

Милко Младенов (ГЕРБ-СДС) - 23,38%

Георги Тодоров (ПП-ДБ) - 22,86%

район Студентски

Еней Енчев (ПП-ДБ) - 27,23%

Петко Горанов - 21,84%

район Подуяне

Кристиян Христов (ПП-ДБ) - 27,44%

Петър Митев (ГЕРБ) - 24,66%

район Триадица

Димитър Божилов (ПП-ДБ) - 52,89%

Себастиян Таджер (ГЕРБ-СДС) - 13,01%

район Сердика

Момчил Даскалов (ПП-ДБ) - 26,62%

Тодор Кръстев (ГЕРБ-СДС) - 25,57%

район Лозенец

Константин Павлов (ПП-ДБ) - 42,02%

Анжелина Тотева (ГЕРБ-СДС) - 16,47%

район Младост

Ивайло Кукурин (ПП-ДБ) - 36,10%

Юлиян Пейчев (ГЕРБ-СДС) - 15,89%

район Панчарево

Милена Алексиева (ПП-ДБ) - 34,72%

Евгения Алексиева (ГЕРБ-СДС) - 26,42%

район Кремиковци

Няма налични данни

район Възраждане

Станислав Илиев (ПП-ДБ) - 33,76%

Савина Савова (ГЕРБ-СДС) - 24,84%

район Овча купел

Ангел Стефанов (ПП-ДБ) - 33,22%

Борислав Тодоров (ГЕРБ-СДС) - 17,17%

район Оборище

Георги Кузмов (ПП-ДБ) - 41,08%

Йоанна Драгнева (ГЕРБ-СДС) - 17,26%

район Красна поляна

Димитър Петров (ПП-ДБ) - 26,13%

Георги Миланов МК "БСП за България" - 22,91%

Иван Чакъров (ГЕРБ-СДС) - 20,95%

район Витоша

Зарко Клинков (ПП-ДБ) - 30,81%

Теодор Петков (ГЕРБ-СДС) - 30,01%

район Банкя

Рангел Марков (ГЕРБ-СДС) - 47,31%

Антон Бранков (Възраждане) - 19,94%

Георги Атанасов МК "БСП за България" - 18,67%

район Средец

Трайчо Трайков (ПП-ДБ) - 52,77%

Венцислав Банчев (ГЕРБ-СДС) - 13,1

район Слатина

Георги Илиев (ПП-ДБ) - 43,7%

Борислав Борисов (ГЕРБ-СДС) - 15,56%

район Надежда

Димитър Димов (ГЕРБ-СДС) - 32,87%

Румен Димитров (ПП-ДБ) - 22,92%

район Илинден

Емил Бранчевски (ПП-ДБ) - 31,72%

Иван Божилов (ГЕРБ-СДС) - 24,85%

район Изгрев

Делян Георгиев (ПП-ДБ) - 51,92%

Диян Стаматов (ГЕРБ-СДС) - 15,92%

район Искър

Ясен Русев (ПП-ДБ) - 24,8%

Ивайло Цеков (ГЕРБ-СДС) - 20,69%

Борис Цветков (МК "БСП за България") - 18,28%

район Връбница

Младен Младенов (ГЕРБ-СДС) - 22,99%

Румен Костадинов (ПП-ДБ) - 22,1%

Венера Калева (МК "БСП за България") - 21,65%

район Нови Искър

Даниела Райчева - 31,49%

Владислав Владимиров - 31,11%