ÖÈÊ ïîëó÷èëè òðè íîâè æàëáè îò ÄÏÑ

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Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ
Òðè íîâè æàëáè îò ïàðòèÿ "Äâèæåíèå çà ïðàâà è ñâîáîäè" ñ ïðåäñåäàòåë Äæåâäåò ×àêúðîâ è îò êîàëèöèÿ "Äåìîêðàöèÿ ïðàâà è ñâîáîäè - ÄÏÑ" ñà ïîñòúïèëè â Öåíòðàëíàòà èçáèðàòåëíà êîìèñèÿ (ÖÈÊ) äî êðàÿ íà ðàáîòíèÿ äåí, êàçà â òåëåâèçèîííîòî ïðåäàâàíå "Ïàíîðàìà" ãîâîðèòåëÿò íà ÖÈÊ Ðîñèöà Ìàòåâà.
Òå ñà ñðåùó ðåøåíèÿòà íà ÖÈÊ çà ðåãèñòðàöèÿ íà êîàëèöèÿ "Äâèæåíèå çà ïðàâà è ñâîáîäè - Íîâî íà÷àëî" çà îòêàçà îò ðåãèñòðàöèÿ íà ïàðòèÿ "Äâèæåíèå çà ïðàâà è ñâîáîäè" çà ó÷àñòèå â èçáîðèòå è ñðåùó îùå åäíî ðåøåíèå íà êîìèñèÿòà, ñ êîåòî íèå îòêàçàõìå äà ðàçãëåäàìå ïîñòúïèëèòå ìíîæåñòâî çàÿâëåíèÿ îò äâàìàòà ïðåäñòàâëÿâàùè ÄÏÑ çà íàïóñêàíå ñúñòàâà íà êîàëèöèÿ "Äâèæåíèå çà ïðàâà è ñâîáîäè - Íîâî íà÷àëî" îò ïàðòèÿ "Äâèæåíèå çà ïðàâà è ñâîáîäè", îòòåãëÿíåòî íà òîâà çàÿâëåíèå, ïîòâúðæäàâàíåòî íà äåéñòâèÿòà, îáÿñíè Ìàòåâà.
Òÿ äîïúëíè, ÷å ìåæäóâðåìåííî âúâ Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä (ÂÀÑ) ñà äåïîçèðàíè äâå ìîëáè, ñúùî îò ïàðòèÿ ÄÏÑ ñ ïðåäñåäàòåë ×àêúðîâ è îò êîàëèöèÿ "Äåìîêðàöèÿ ïðàâà è ñâîáîäè - ÄÏÑ" ñ èñêàíå çà îòìÿíà íà âëåçëè â ñèëà ðåøåíèÿ íà ÂÀÑ - åäíîòî, ñ êîåòî ñúäúò îòìåíè ðåøåíèåòî íà ÖÈÊ çà îòêàç îò ðåãèñòðàöèÿ íà êîàëèöèÿ "Äâèæåíèå çà ïðàâà è ñâîáîäè - Íîâî íà÷àëî" è íè çàäúëæè äà ðåãèñòðèðàìå òàçè êîàëèöèÿ è ñðåùó ðåøåíèå íà ñúäà, ñ êîåòî ñå ïîòâúðäè ðåøåíèåòî íà ÖÈÊ äà íå ðåãèñòðèðà íà êîàëèöèÿ "Äåìîêðàöèÿ ïðàâà è ñâîáîäè - ÄÏÑ".
Ïî äóìèòå íà Ðîñèöà Ìàòåâà, â ÖÈÊ îòòóê íàòàòúê, êîãàòî ñå ïðèåìà ðåøåíèåòî, ñ êîåòî ñå îïðåäåëÿò óñëîâèÿòà è ðåäà çà ðåãèñòðàöèÿ íà ïàðòèè è êîàëèöèÿ ùå òðÿáâà äà ñúîáðàçÿò ñúñ ñúäåáíîòî ðåøåíèå, ñ êîåòî ñå ïðèåìàò äîêóìåíòè è ïî åëåêòðîíåí ïúò.
Ãîâîðèòåëÿò íà ÖÈÊ äîïúëíè, ÷å î÷àêâà ìíîãî îáæàëâàíèÿ îò äâàìàòà ïðåäñòàâëÿâàùè ÄÏÑ ïðè íàçíà÷àâàíåòî íà ñúñòàâèòå íà ñåêöèîííèòå èçáèðàòåëíè êîìèñèè.
Çàðàäè ñïîðà â ÄÏÑ çà ïðúâ ïúò îò ãîäèíè Öåíòðàëíàòà èçáèðàòåëíà êîìèñèÿ å íàçíà÷èëà ñëóæåáíî ñúñòàâèòå íà ðàéîííèòå êîìèñèè.
"Ïàðòèÿ ÄÏÑ å ïàðëàìåíòàðíî ïðåäñòàâåíà â 50-èÿ ïàðëàìåíò è òÿ èìà ïðàâî äà ïðåäëàãà ÷ëåíîâå íà ÑÈÊ è ÐÈÊ, êîèòî ùå îðãàíèçèðàò è ïðîâåæäàò èçáîðèòå. Ïðè êîíñóëòàöèèòå ïðè îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè îáà÷å ïàðòèÿ ÄÏÑ áåøå ïðåäñòàâèëà ïî äâàìà ïúëíîìîùíèöè íà äâàìàòà ïðåäñòàâëÿâàùè. Çà ïúðâè ïúò îò ìíîãî ãîäèíè íÿìàøå íèòî åäíî ïîñòèãíàòî ñúãëàñèå", îáÿñíè Ìàòåâà.
Ãîâîðèòåëêàòà íà êîìèñèÿòà å êàòåãîðè÷íà, ÷å íèêîé íå ѝ îêàçâà âëèÿíèå âúâ âçèìàíåòî íà ðåøåíèÿ, ïîòâúðäè ñúùîòî è çà êîëåãèòå ñè. Ïîñî÷è, ÷å ÖÈÊ ðàáîòè äîáðå ñúñ ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî, â ïîíåäåëíèê ïðåäñòîè îïåðàòèâíà ñðåùà ñ ìèíèñòðè.
"Äîáðå å êîìóíèêàöèÿòà äà âúðâè ìåæäó äâàòà îðãàíà, íå ïðåç ìåäèèòå, îñîáåíî êîãàòî â ÖÈÊ ñå ïîëó÷àâàò ïðåäëîæåíèÿ, êîèòî ñà èçïðàòåíè 3 ÷àñà ïî-ðàíî íà ìåäèèòå, íî ùå èçÿñíèì òåçè âúïðîñè. Ãîâîðÿ çà â÷åðà, êîãàòî áåøå èçïðàòåíî åäíî ïðåäëîæåíèå àí ÌÑ, êîåòî â ÖÈÊ å ïîëó÷è ñëåä 10 è ïîëîâèíà, à â ìåäèèòå áåøå èçïðàòåíî ìíîãî ïðåäè 8", êàçà îùå Ìàòåâà.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase