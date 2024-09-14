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ÖÈÊ ïîëó÷èëè òðè íîâè æàëáè îò ÄÏÑ

Ðîñèöà Ìàòåâà î÷àêâà ìíîãî îáæàëâàíèÿ îò äâàìàòà ïðåäñòàâëÿâàùè ÄÏÑ
14 ñåï 2024 08:15, Íåëè Õðèñòîâà
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ÖÈÊ ïîëó÷èëè òðè íîâè æàëáè îò ÄÏÑ
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ

Òðè íîâè æàëáè îò ïàðòèÿ "Äâèæåíèå çà ïðàâà è ñâîáîäè" ñ ïðåäñåäàòåë Äæåâäåò ×àêúðîâ è îò êîàëèöèÿ "Äåìîêðàöèÿ ïðàâà è ñâîáîäè - ÄÏÑ" ñà ïîñòúïèëè â Öåíòðàëíàòà èçáèðàòåëíà êîìèñèÿ (ÖÈÊ) äî êðàÿ íà ðàáîòíèÿ äåí, êàçà â òåëåâèçèîííîòî ïðåäàâàíå "Ïàíîðàìà" ãîâîðèòåëÿò íà ÖÈÊ Ðîñèöà Ìàòåâà.

Òå ñà ñðåùó ðåøåíèÿòà íà ÖÈÊ çà ðåãèñòðàöèÿ íà êîàëèöèÿ "Äâèæåíèå çà ïðàâà è ñâîáîäè - Íîâî íà÷àëî" çà îòêàçà îò ðåãèñòðàöèÿ íà ïàðòèÿ "Äâèæåíèå çà ïðàâà è ñâîáîäè" çà ó÷àñòèå â èçáîðèòå è ñðåùó îùå åäíî ðåøåíèå íà êîìèñèÿòà, ñ êîåòî íèå îòêàçàõìå äà ðàçãëåäàìå ïîñòúïèëèòå ìíîæåñòâî çàÿâëåíèÿ îò äâàìàòà ïðåäñòàâëÿâàùè ÄÏÑ çà íàïóñêàíå ñúñòàâà íà êîàëèöèÿ "Äâèæåíèå çà ïðàâà è ñâîáîäè - Íîâî íà÷àëî" îò ïàðòèÿ "Äâèæåíèå çà ïðàâà è ñâîáîäè", îòòåãëÿíåòî íà òîâà çàÿâëåíèå, ïîòâúðæäàâàíåòî íà äåéñòâèÿòà, îáÿñíè Ìàòåâà.

Òÿ äîïúëíè, ÷å ìåæäóâðåìåííî âúâ Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä (ÂÀÑ) ñà äåïîçèðàíè äâå ìîëáè, ñúùî îò ïàðòèÿ ÄÏÑ ñ ïðåäñåäàòåë ×àêúðîâ è îò êîàëèöèÿ "Äåìîêðàöèÿ ïðàâà è ñâîáîäè - ÄÏÑ" ñ èñêàíå çà îòìÿíà íà âëåçëè â ñèëà ðåøåíèÿ íà ÂÀÑ - åäíîòî, ñ êîåòî ñúäúò îòìåíè ðåøåíèåòî íà ÖÈÊ çà îòêàç îò ðåãèñòðàöèÿ íà êîàëèöèÿ "Äâèæåíèå çà ïðàâà è ñâîáîäè - Íîâî íà÷àëî" è íè çàäúëæè äà ðåãèñòðèðàìå òàçè êîàëèöèÿ è ñðåùó ðåøåíèå íà ñúäà, ñ êîåòî ñå ïîòâúðäè ðåøåíèåòî íà ÖÈÊ äà íå ðåãèñòðèðà íà êîàëèöèÿ "Äåìîêðàöèÿ ïðàâà è ñâîáîäè - ÄÏÑ".

Ïî äóìèòå íà Ðîñèöà Ìàòåâà, â ÖÈÊ îòòóê íàòàòúê, êîãàòî ñå ïðèåìà ðåøåíèåòî, ñ êîåòî ñå îïðåäåëÿò óñëîâèÿòà è ðåäà çà ðåãèñòðàöèÿ íà ïàðòèè è êîàëèöèÿ ùå òðÿáâà äà ñúîáðàçÿò ñúñ ñúäåáíîòî ðåøåíèå, ñ êîåòî ñå ïðèåìàò äîêóìåíòè è ïî åëåêòðîíåí ïúò.

Ãîâîðèòåëÿò íà ÖÈÊ äîïúëíè, ÷å î÷àêâà ìíîãî îáæàëâàíèÿ îò äâàìàòà ïðåäñòàâëÿâàùè ÄÏÑ ïðè íàçíà÷àâàíåòî íà ñúñòàâèòå íà ñåêöèîííèòå èçáèðàòåëíè êîìèñèè.

Çàðàäè ñïîðà â ÄÏÑ çà ïðúâ ïúò îò ãîäèíè Öåíòðàëíàòà èçáèðàòåëíà êîìèñèÿ å íàçíà÷èëà ñëóæåáíî ñúñòàâèòå íà ðàéîííèòå êîìèñèè.

"Ïàðòèÿ ÄÏÑ å ïàðëàìåíòàðíî ïðåäñòàâåíà â 50-èÿ ïàðëàìåíò è òÿ èìà ïðàâî äà ïðåäëàãà ÷ëåíîâå íà ÑÈÊ è ÐÈÊ, êîèòî ùå îðãàíèçèðàò è ïðîâåæäàò èçáîðèòå. Ïðè êîíñóëòàöèèòå ïðè îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè îáà÷å ïàðòèÿ ÄÏÑ áåøå ïðåäñòàâèëà ïî äâàìà ïúëíîìîùíèöè íà äâàìàòà ïðåäñòàâëÿâàùè. Çà ïúðâè ïúò îò ìíîãî ãîäèíè íÿìàøå íèòî åäíî ïîñòèãíàòî ñúãëàñèå", îáÿñíè Ìàòåâà.

Ãîâîðèòåëêàòà íà êîìèñèÿòà å êàòåãîðè÷íà, ÷å íèêîé íå ѝ îêàçâà âëèÿíèå âúâ âçèìàíåòî íà ðåøåíèÿ, ïîòâúðäè ñúùîòî è çà êîëåãèòå ñè. Ïîñî÷è, ÷å ÖÈÊ ðàáîòè äîáðå ñúñ ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî, â ïîíåäåëíèê ïðåäñòîè îïåðàòèâíà ñðåùà ñ ìèíèñòðè.

"Äîáðå å êîìóíèêàöèÿòà äà âúðâè ìåæäó äâàòà îðãàíà, íå ïðåç ìåäèèòå, îñîáåíî êîãàòî â ÖÈÊ ñå ïîëó÷àâàò ïðåäëîæåíèÿ, êîèòî ñà èçïðàòåíè 3 ÷àñà ïî-ðàíî íà ìåäèèòå, íî ùå èçÿñíèì òåçè âúïðîñè. Ãîâîðÿ çà â÷åðà, êîãàòî áåøå èçïðàòåíî åäíî ïðåäëîæåíèå àí ÌÑ, êîåòî â ÖÈÊ å ïîëó÷è ñëåä 10 è ïîëîâèíà, à â ìåäèèòå áåøå èçïðàòåíî ìíîãî ïðåäè 8", êàçà îùå Ìàòåâà.

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Íåëè Õðèñòîâà

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Ñàìî ÄÏÑ-Ïååâñêè! Èñêàìå íîâî íà÷àëî! Íå ùåì åðäîãàíîâñêè äåñïîòèçúì! Íå ùåì ëåâúò äà ñå ñðèíå êàòî òóðñêàòà ëèðà, ñòðóâàùà 5 ñòîòèíêè. Íå ùåì äà ÿäåì ñàìî ëó÷åíà ñóïà, à äåöàòà íè äà ïðîäàâàò ìîêðè êúðïè÷êè è äà ïðîñÿò íà óëèöàòà êàòî â Òóðöèÿ! Íå ùåì äúùåðèòå íè äà ïðîñòèòóèðàò â Õîëàíäèÿ!
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Äà ãè îæàëè ÷îâåê! Àêî íå ìîãàò äà ñå ñïðàâÿò, äà ïîäàâàò îñòàâêè!
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Äæåíàâàðà ïðåäè 28 ìèíóòè
Ñúùî ðåøè äà ãëàñóâà çà êîïåéêèíî Âúçðàæäàíå, äîêàòî ãëåäàìå ñåèð â Äúïúñî.
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Òóðêî-öèãàíñêà äðàìà ïðåäè 39 ìèíóòè
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Àíîíèìåí ïðåäè 40 ìèíóòè
Íÿêîé èçâèâà ðúöåòå íà Áúëãàðèÿ ñ îáðú÷è îò ôèðìè è äðóãè ïîäîáíè îáðú÷è îò ïðàâà è ñâîáîäè.
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Òóðöèòå è Ìàêñóäà äà ãëàñóâàò çà Êîïåéêèí :)))
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S&P 500 è Nasdaq îòáåëÿçàõà íàé-äîáðàòà ñè ñåäìèöà îò íà÷àëîòî íà 2024 ã.

BGONAIR

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Ñïåøíî èçÿâëåíèå íà Airbnb îòíîñíî Ãúðöèÿ è ìåðêèòå íà ïðàâèòåëñòâîòî

BLOOMBERGTV

Åâåëèí Ôàðêàñ: Âëàäèìèð Ïóòèí íÿìà äà ñïðå ñ Óêðàéíà
Åâåëèí Ôàðêàñ: Òðÿáâà äà äîñòàâÿìå ïî-áúðçî áàòàðåè Patriot íà óêðàèíöèòå

GOL

Ãåí÷åâ ðåøàâà ðåáóñ çà ìà÷à ñ ÖÑÊÀ 1948
Ìà÷îâåòå ïî òåëåâèçèÿòà äíåñ, 14 ñåïòåìâðè

AUTOMEDIA

Ñâåòîâåí øàìïèîí ñ Àðæåíòèíà îñòàíà áåç êíèæêà
Eòî ãî ïúðâîòî åëåêòðè÷åñêî Ferrari

TIALOTO

Äåéâ Ãðîë, åêñáàðàáàíèñòúò íà Nirvana, ðàçòúðñè øîóáèçíåñà ñ ïðèçíàíèåòî, ÷å èìà èçâúíáðà÷íî äåòå
Ïðèíö Õàðè ùå îòïðàçíóâà 40-èÿ ñè ðîæäåí äåí ñ óèêåíä „ïî ìúæêè“

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