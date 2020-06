Анна и Елза от "Замръзналото кралство" смазаха конкуренцията

Продължението на 53-та поред анимация на "Дисни" - "Замръзналото кралство 2", което излиза шест години след първия филм, се превърна в абсолютен хит в киносалоните у нас, сочат обобщените данни от киносалоните. Историята на Арендел с Анна, Елза, Кристоф и Олаф взе от общо 66 958 зрители 695 305 лева приходи само за първите три дни у нас.

На втора позиция продължава да е българската драма "Доза щастие". Филмът, създаден по биографичната книга на Весела Тотева, и в който главната роля играе дъщеря й Валентина Каролева, е вече трета седмица на екраните и е гледан от 56 202 зрители и има 461 279 лева приходи.

Трето място е за "Пълно ускорение", който разказва за надпреварата между "Форд" и "Ферари" в "24 часа на Льо Ман". Лентата, която може да се разчете и като поклон към направеното от Кен Майлс и Карол Шелби за състезателният модел "GT40", е гледана от 24 265 зрители и има 246 156 лева приходи за десетте дни у нас.

Четвърти по ред е вторият премиерен филм от миналия уикенд - "Един дъждовен ден в Ню Йорк". Романтичната комедия на Уди Алън, издържана в познатия и типичен за него стил, е гледана от 9 982 зрители и има 87 960 лева приходи за първите три дни у нас.

На пето място сред най-гледаните филми е "Писма от Антарктида". Българският филм за майка, която не може да избере момента да съобщи на своя син, че е останал без баща, е вече почти два месеца на екраните у нас и за това време са го гледали 9 187 зрители и има 87 960 лева приходи.

Шеста позиция е за драмата "Последната Коледа", изпълнена с песни на "Wham!" и посмъртната песен на Джордж Майкъл - This is now. Процесът на адаптация на Кейт след трансплантацията на сърце, чийто донор е виртуално близо до нея, сближаването й със семейството, е гледано от 12 218 зрители и има 122 925 лева приходи за десетте дни на екраните у нас, пише БТА.

Седмо място е за "Семейство Адамс". Анимацията, чийто първообраз е комиксът на Чарлз Адамс от 1938 година, но този път разказва за влизането на фамилията Адамс в Ню Джърси и сблъсъкът й с цивилизацията, както и този на цивилизацията с нея, е гледана от 44 285 зрители и има 449 770 лева за месец на екраните у нас.

На осмо място сред първите десет е "Господарка на злото 2". Случващото се около подготвената сватба между Аврора и Филип, която трябва да сроди Горско царство и това на човеците, е вече месец и половина на екраните у нас и за това време са го гледали 136 526 зрители и има 1 421 955 лева приходи.

Девето място е за "Битката за Мидуей", който разказва военноморската битка през юни 1942 година. Случващото се в тихоокеанския атол във войната между Япония и САЩ е гледано от 7 156 зрители и има 69 959 лева приходи за десетте дни у нас.

Десето място заема българският "Завръщане". Историята на трима пловдивчани, които се връщат 20 години след детството си там, за да помогнат на останалия в града - четвърти приятел, която се преплита със случки от миналото и настоящето, е вече месец и половина на екраните и е гледана от 82 478 зрители и има 742 529 лева приходи от билетите им.