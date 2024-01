Триумф на чернокожите на "Еми": Убиваме ги тази вечер!

С победата на Айо Едебъри в категорията най-добра поддържаща роля в телевизионния сериал "Мечката" и участващата в "Начално училище Абът" Куинта Брансън, която взе наградата за главна женска роля в ситуационната комедия, бележат първия път, в който чернокожи жени печелят и двете награди в една и съща година. Това съобщава The Guardian.

Водещият Антъни Андерсън спомена многото чернокожи актьори, които печелят награди, като каза: „Всички ли се забавляват на шоколадовите "Еми"? Убиваме ги тази вечер!"

Пробивът на сериала "Говеждо" по Netflix доминира в категориите лимитирани или антологични сериали, спечелвайки пет награди, включително за актьорите Стивън Ян и Али Уонг, която стана първата жена от азиатски произход, спечелила "Еми" за главна роля, пише "24 часа". Създателят на сериала Лий Сунг Джин отдаде почит на своя актьорски състав за това, че успяха да „обичат толкова безусловно", като същевременно споделиха лични самоубийствени истории, които бяха основна тема в шоуто.

Една от най-емоционалните части на наградите "Еми" бе участието на Чарли Пут, който изпя тематичната песен от сериала "Приятели" - I'll be there for you, отдавайки почит на починалите хора от индустрията през изминалата година и най-вече за комедийния актьор Матю Пери, участвал в емблематичния сериал в ролята на Чандлър.

Нийси Наш, която също е чернокожа актриса грабна телевизионната статуетка за ролята си Нийси Наш-Бетс за "Чудовище: Историята на Джефри Дамър". Тя също развълнува публиката и зрителите, като благодари на себе си. "Аз искам да благодаря на себе си. Че вярвах в себе си и правех това, което ми казваха, че не мога да направя. И взимам тази награда, в чест на всяка нечута чернокожа жена. Като артист моята работа е да говоря за истината и аз ще го правя до денят, в който умра. Мамо, спечелих".

Церемонията беше отложена от миналия септември за тази вечер в резултат на стачкуващите писатели и актьори. Това означава, че следващите "Еми" също ще се състоят тази година.