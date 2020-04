Антони Христов - българин в Pixar разказва за професиите на бъдещето

Антони Христов работи във филмовата индустрия и специално има отношение към анимацията в Холивуд. Там работи над 30 години, последните 18 от които е художествен директор в Pixar. Участвал е или е бил художествен директор на много от филмите, с които днешните младежи са отрасли като деца. Започвайки в Disney за Rescuers Down Under, през Fox’s за FernGully и Titan AE, чак до филми като Finding Nemo, Wall-E, както и много от късометражните филми на тема коли и други. Последния му филм, за който работи в Pixar, е The Incredibles 2.

Неговия опит като преподавател се състои от 12 години вечерно преподаване в AAU (Academy of Art San Francisco) и 8 години в CCA (California College of the Arts).През 2017 г. Антони съосновава IDEA Academy в Италия, Рим, и сега пренася неговия опит в България, където заедно със своите партньори основава ARC Academy. У нас му предстои да е част от онлайн проект, който обучава младите за професиите на бъдещето, а именно тези, които те вмъкват в гейм индустрията.

В ситуация на изолация е много интересно да се види какви наистина ще са професиите на бъдещето. Разкажете по-подробно за вашия проект, който ще се случи през май месец?

"Професия на бъдещето" придоби нов смисъл в контекста на пандемията. Ако преди хоум-офис беше само пожелателна екстра при избора на работно място, то сега всички си даваме много по-ясна сметка, че възможността за дистанционна работа е вид застраховка срещу безработица. В това отношение, гейм индустрията ще се излезе от кризата като победител. При всички наши партньори от големите студия в София, работните процеси са много слабо повлияни от изолацията. Нашият онлайн курс “Как се става: Гейм девелопър?”, е насочен към млади хора, които се намират на етапa на кариерно ориентиране или пре-ориентиране и искат да се запознаят с възможностите за професионално развитие, които гейм индустрията предлага по принцип и в частност - в България. За тази цел ще ги срещнем с 11 водещи професионалисти в няколко основни сфери, които ще дадат отговор на ключови въпроси, свързани с отделните роли, необходимите умения и начините за влизане в индустрията.

Кои ще са лекторите, които сте поканили за това обучение?

Някои от тях са вече част от ARC Academy, други са нови в преподаването. Ще има продуцентски клас, който по принцип нямаме в академията засега и се надяваме да привлечем новите лектори да се присъединят към нас, и да направят собствен курс през есента. Аз самият също ще имам клас, който е по-скоро филмов, свързан с визуалната презентация и сторителинга.



Кой може да се включи в онлайн курса, който организирате?

Хора с всякакви умения могат да се включат, за да се фокусират повече върху това, което търсят като професионална насока и за да разберат дали гейм индустрията е правилното място за тяхното развитие. Онлайн курсът е главно ориентиран към младите и към учениците, които все още не са избрали своята кариерна ориентация и тази програма ще помогне много и на тях, и на техните родители да вземат това така важно решение за бъдещето им.

Какво е състоянието на гейм индустрията у нас спрямо същата в Европа и по света?



В България гейм индустрията се развива бързо и сме много по-напред от доста страни. За региона може да се каже, че се движим паралелно с другите държави. Водеща е Румъния, където работещите в индустрията са около 6000, в България около 2000, но това е пропорционално на населението. Липсата на кадри е главният проблем и ние в академията се опитваме да запълним тази дупка, да умножим числото млади таланти, които имат интерес и ориентация в гейм дев индустрията. Това, което другите държави нямат е ARC академията и дори от Румъния имаме голям интерес, и се надяваме в новия випуск да съберем много румънски ученици и преподаватели.

Оказа ли се и този сектор "заразен" от коронавируса?



Заразен - не, но зареден със стероиди да т.е стана много по-силен заради коронавируса. Повече хора играят, повече се купуват игри, но също и тази сфера по естество е дигитална. Фактът, че не можем да сме в една стая, не влияе на тази индустрия. Не е нужна присъственост и интеракция, което позволява да се развие повече по време на затрудненото положение.. В дейности като разработката на игри хората ще осъзнаят, че много по-често могат да работят от вкъщи и да са точно толкова продуктивни, както в офиса, ако не и повече.



Има ли пределна възраст, в която човек трябва да се насочи към гейм индустрията и ако навърши определени години вече е твърде късно за него да се развива в тази посока?

Аз по принцип бих начертал тази пределна възраст към 72 години. Шегувам се, разбира се. Винаги е по-добре да започнеш от по-рано, но и ако се включиш по-късно, ти носиш житейския си опит, който вече си натрупал. Не е важно колко бързо се движиш, а колко далеч ще стигнеш. Възрастта ти дава опит и мъдрост, които нямаш, когато си млад. Аз съосновах академиите в Рим и София и все още се уча и правя грешки - програмата ни се променя тази година, подобряваме я. На 58 години основах ARC академията, което е нещо ново за мен, защото до тогава бях във филмовата индустрия, но опитът, който нося е само от плюс. Искам да кажа, че всеки, който има интерес към създаването на игри, може да принесе от своята практика.

Какви са перспективите пред хората, избрали тази професия?

Перспективите не са малко, спектърът от професии в гейм индустрията е голям и място има за всеки. От голямо значение са артистите и аниматорите- хората, които се занимават с Game design, 2D и 3D modeling, Character design, Mission и quest design, програмиране. Да не забравяме и маркетинговите специалисти и рекламистите, други важни роли, които трябва да комуникират с аудиторията играта и да я популяризират.