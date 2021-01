Мария Бакалова по стъпките на Катрин Зита-Джоунс, ще грабне ли "Златен глобус"?

Престижното издание Variety направи своите прогнози за "Златен глобус": като в категорията за най-добра актриса (комедия или мюзикъл) бе включена и Мария Бакалова.

"Златният глобус" прие, че българската актриса изпълнява главна роля в "Borat Subsequent Moviefilm", въпреки че тя е обявена от продуцентите на продукцията за поддържаща актриса. Въз основа на присъствието й на снимачната площадка, има отличен шанс тя да се превърне в победител на 28 февруари, пише експертът Клейтън Дейвис.

Според филмовия журналист, подобна е била и ситуацията с Катрин Зита-Джоунс през 2003 г., когато от категорията за поддържаща роля е прехвърлена за главна женска роля с ролята й в мюзикъла "Чикаго".

Ако това се случи и Бакалова бъде номинирана и на наградите "Оскар" за поддържаща актриса, тя ще стане първата жена, която печели категорията за най-добра актриса за главна роля (комедия / мюзикъл) и след това ще бъде номинирана за "Оскар" в поддържаща категория подобно на Маги Смит ("California Suite" от 1978 г.), отбелязва още изданието.

В статията се прави и предположение кой може да измести Бакалова от победата и се вижда, че има двойна заплаха от Мерил Стрийп за "Let Them All Talk" или "The Prom,", както и от Мишел Пфайфър за "French Exit".

Сред претендентите за награда са още Рашида Джоунс за"On the Rocks" , Теса Томпсън за "Sylvie's Love" , Емили Блънт за "Wild Mountain Thyme", Аня Тейлър-Джой за "Emma.", Рейчъл МакАдамс за"Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", Кристин Милиоти за "Palm Springs".

Българката Мария Бакалова, която изигра ролята на дъщерята на Борат в продължението на хитовия филм, грабна вече наградата за най-добра женска поддържаща роля на Нюйоркската критика (New York Film Critics Circle).Представянето й в продукцията получи голямо одобрение зад Океана.

"Златен глобус" са обявени за третите най-гледани награди за кино и телевизия сред наградите на Академията за кино. Тази година те ще се проведат на 28 февруари, а самите номинации ще станат ясни на 3 февруари.