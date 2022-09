Документален филм със "Златен лъв" във Венеция

Документалният филм "All the Beauty and the Bloodshed" за американската фотографка Нан Голдин и нейната борба срещу богатото семейство Саклер спечели "Златен лъв" на филмовия фестивал във Венеция. Наградата отиде при Лаура Пойтрас, която се занимава с разследваща журналистика, предаде БГНЕС.



Това е едва вторият път в 79-годишната история на филмовия фестивал във Венеция, когато голямата награда се присъжда на документален филм.



Призът за най-добра актриса отиде при австралийката Кейт Бланшет за ролята ѝ във филма "Rar" а за най-добър актьор беше отличен ирландецът Колин Фарел за ролята му в трагикомедията "The Banshees of Inisherin".