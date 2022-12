Гай Ричи избра Анталия за новия си филм

Прочутият британски режисьор Гай Ричи ще снима новия си филм в известния град на Турската ривиера Анталия, съобщават от филмовото му студио.

Ричи, който преди две години засне почти всички сцени в предстоящия си филм "Операция Фортуна" (премиера през януари 2023г.) с участието на Джейсън Стейтъм, Хю Грант и Обри Плаза в Анталия, отново избира турския курорт за продължението на филма - "Министерство на неджентълменската война".

Съобщава се, че снимките на втория филм на Ричи в Анталия ще се проведат основно в Ботаническия парк на града, който през 2016 г. беше домакин на успешното изложение Botanic EXPO.

Подготовката за снимките, които ще започнат през януари и ще продължат до април, вече е в ход, предава БГНЕС.

Главните роли са поверени на британския актьор Хенри Кавил, известен с ролята си на Супермен, и на мексиканската актриса и певица Ейза Гонсалес.

Филмът е базиран на книгата на Деймиън Люис "Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill's Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops".

Йелиз Гюл Еге, ръководител на Фондацията за популяризиране на Анталия, заяви пред Анадолската агенция, че Анталия е от особено значение за филмовата индустрия със своя чудесен климат, природа и комуникации, както и с богатите си възможности за настаняване.