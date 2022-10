Държавно управление, вяра и власт в "Огледалото и светлината"

Последният шедьовър на Хилари Мантел "Огледалото и светлината" е триумфалният финал на една великолепна трилогия за държавно управление, вяра и власт, силата на приятелството и рисковете на политиката

Английската писателка разчупи ограниченията на жанра, пресъздавайки пълнокръвни образи от отминали епохи и съживявайки миналото по поразителен начин, до най-малкия детайл. В своята трилогия за Томас Кромуел тя описва възхода на един човек от низините, успял да засенчи самия Хенри VIII. След огромния успех на "Вълци" и "Доведете труповете", във финалната част "Огледалото и светлината" проследяваме какво се случва с честолюбивия Кромуел, наслаждаващ се на своя триумф.

Цяла Англия лежи в краката му, узряла за нов път и религиозни реформи. Ан Болейн е мъртва, а непоклатимият Томас Кромуел пирува с победителите. Неудържимият възход на сина на ковача към властта и богатството продължава. Страховитият му господар Хенри VIII се наслаждава на краткотрайно щастие с третата си съпруга Джейн Сиймур, дарила го с дългоочаквания син. За Кромуел обаче няма спокойствие.

В Англия избухват бунтове, рискованият ход на краля да се провъзгласи за глава на църквата и да изтръгне страната си от властта на папата не е посрещнат еднозначно нито в страната, нито извън нея. Но Томас Кромуел разчита на здравия си разум и невероятната си ловкост на политик, видял Англия в огледалото на бъдещето.

Нищо не може да го стресне, в това число интригите на чуждестранните владетели, както и кроежите на яростните му противници от старата аристокрация. Начетен, хитър, предпазлив когато трябва и способен да нанесе удара си изневиделица, той е забравил само едно – че не бива да се предоверява на късмета си в непосредствена близост с жестокия и капризен Хенри VIII.

Хилари Мантел отново надскача всички очаквания, пресъздавайки достоверен портрет на един мъж на попрището жизнено в средата, опитващ се да излезе от сянката на своето минало. „Тя пише епос за английската история, съпоставим със значимостта на „Енеида“ за римляните и „Война и мир“ за руснаците... Докато Кромуел наближава своя край, отхвърлен от неблагодарен господар, Мантел събира нишките на живота му в един величествен гоблен“. Това е коментарът на The Telegraph за „Огледалото и светлината“, обявена за най-добра книга на 2020 г. от The New York Times, The Washington Post, TIME и The Guardian.

Хилари Мантел е световноизвестна авторка на исторически романи, спечелила множество престижни награди. За заслуги към литературата през 2006 г. тя става носител на Ордена на Британската империя, а през 2014 г. й е присъдена титлата "Дейм" – дама-командор на Ордена на Британската империя. Нейните затрупани със суперлативи книги "Вълци" и "Доведете труповете" печелят два пъти литературното отличие "Ман Букър" – през 2009 и през 2012 г. Тя е единствената английска авторка, двукратен лауреат на този приз.

Двата ѝ бестселъра са филмирани от BBC под формата на мини сериал от 6 епизода, който добива огромна популярност и е приет ласкаво от критиците. "Огледалото и светлината" е финалната част от трилогията за Кромуел.

Наскоро починалата Хилари Мантел е автор на други 14 романа, между които и биографична книга, наречена "Giving Up The Ghost", като и сборник разкази, озаглавен "Убийството на Маргарет Тачър".