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ЕМА: Две дози ни предпазват от „Делта“ варианта на коронавируса

Антителата, получени при ваксинация, го неутрализират
1 юли 2021 17:30, Ерол Емилов
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ЕМА: Две дози ни предпазват от „Делта“ варианта на коронавируса
Снимка: Pixabay

Има данни, че завършената ваксинация срещу коронавируса предпазва от новия „Делта“ вариант. Това съобщиха от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА).

„4-те ваксини, разрешени в ЕС, предпазват от всички щамове, включително „Делта“ варианта“, написаха от агенцията в Twitter.

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От там уточняват, че създадените антитела от одобрените препарати неутрализират новия щам.

По публикацията работи: Ерол Емилов

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 3 минути
До Страх -Изчезни с този смехотворен съчинен нищожен ковигрип! Свърши вече тая приказка! И аз преболедувах, и родителите ми, и колеги и приятели, нищожен смехотворен грип! Айде успокойте се вече, истерици!Няма "10%, има 2-3% от най-старите и болни хора, за които всеки ггрип е точно толкова тежък и рисков
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АнонимеН преди 4 минути
ЗАПОМНЕТЕ ТАЗИ СТАТИЯ! ПРЕЗ 2022-РА ОТ СЪЩАТА АГЕНЦИЯ ЩЕ НАПИШАТ, ЧЕ Е НУЖНО НОВО ВАКСИНИРАНЕ ЩОТО ДЕЛТА ЩАМА НЕ СЕ ВЛИЯЕЛ ОТ ТЕЗИ ВАКСИНИ ДОСЕГА! НО ТАЗИ ГОДИНА ПОРАДИ ЛИПСА НА ПО-НОВИ ВАКСИНИ ЩЕ СЕ НАТИСКА ЗА БОЦКАНЕТО СЪС СТАРИТЕ!
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Страх преди 6 минути
Ама много ви е страх от ваксините, що така? И как се надявате, че ще сте от около 10% късметлии, които не са възприемчиви към ковида ? Ами ако сте от другите 10% , които боледуват тежко и умират? Ами ако заразите родителите си, партньора си и го уморите? Как ще спите след това! Как ще продължите живота си???
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Анонимен преди 8 минути
А аз ако не искам да се предпазвам насила ли ще ме държите жив бе!?Туй живот ли е?
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Марсел Попов преди 10 минути
Гaньo, не е далеч времето когато ще бъдеш ловен и ваксиниран насила!
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Анонимен преди 10 минути
ит сиймс хайли лайкли
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Анонимен преди 13 минути
Значи да почваме да живеем нормално, и спирайте най-после с "маските"и "МЕРКИТЕ". Едни са ваксинирани и предпазени, други сме преценили че ще се справим с грипа.
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Edin преди 13 минути
Мнение на професор Сушарит Бхакди относно ваксините срещу Ковид-19 можете да видите засега и в Ютуб - Perspectives of the Pandemic, Blood clots and beyond .
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Въпрос преди 14 минути
А ще предпазва ли от гама,омега,пи,ми и тн?Или ще трябва нова "ваксина"?
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Анонимен преди 14 минути
животът ми струва повече от 2 дози нетествани химикали които еврейските медии наричат 'ваксини'
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Eмо преди 17 минути
Две дози треяна ракия ни предпазват от Делта варианта на коронавируса
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Не! преди 18 минути
До Един 4 "Обърнете внимание как започва Туита - It seems / Изглежда" именно, иде страшната делта, ваксинирайте се, ваксата е сепер, ама се застраховат с една думичка. Сляп да си ще видиш, че ни правят на маймуни, нито заплахоте, нито "бонусите" ще ме накарат да се набода.
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Нане преди 22 минути
Изчезвайте...И не ми се мяркайте пред очите... Е те тоя път, ще има сеч...
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до 2 от славянин преди 23 минути
Отказът да се страхуваш от ''страшно страшния'' вирус може да стане криминално престъпление, затова внимавай!
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Един преди 24 минути
Обърнете внимание как започва Туита - It seems / Изглежда.
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славянин преди 27 минути
Аз така и досега не мога да си отговоря как без дозите оцелявам!? Сигурно съм ''благословен свише'', затова!?
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Анонимен преди 30 минути
Ама мене не ме е страх от Делта, за какви дози ми говорите?! Дозирайте се вие.
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Театър Сълза и Смях преди 36 минути
Браво!При три дози, предполагам, че никаква болест няма да ни хване повече........а може и да изправим гребенЯ.
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