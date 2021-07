ЕМА: Две дози ни предпазват от „Делта“ варианта на коронавируса

Има данни, че завършената ваксинация срещу коронавируса предпазва от новия „Делта“ вариант. Това съобщиха от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА).

„4-те ваксини, разрешени в ЕС, предпазват от всички щамове, включително „Делта“ варианта“, написаха от агенцията в Twitter.

