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113 са новите случаи на коронавирус у нас

Един човек е починал
17 мар 2023 07:23, Нели Христова
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113 са новите случаи на коронавирус у нас
Снимка: БГНЕС

113 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 635 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 4,3% от пробите.

Един е починал, а 57 са излекувани.

В болници за лечение остават 259 пациенти. От тях 30 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 80 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 4; Бургас - 0; Варна - 12; Велико Търново - 4; Видин - 1; Враца - 1; Габрово - 2; Добрич - 0; Кърджали - 2; Кюстендил - 2; Ловеч - 0; Монтана - 1; Пазарджик - 2; Перник - 8; Плевен - 1; Пловдив - 4; Разград - 2; Русе - 3; Силистра - 2; Сливен - 0; Смолян - 1; София област - 2; София град - 49; Стара Загора - 3; Търговище - 2; Хасково - 0; Шумен - 2; Ямбол - 3 души.

По публикацията работи: Нели Христова

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Анонимен преди 4 минути
Още три заблудени душици страхуващи се да се ваксинират са постъпили вчера в интензивното.
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Анонимен преди 11 минути
Вече над две години твърдо държим второто място в света по починали от Ковид-19 на човек от населението, запазвайки постоянна разликата с първия Перу, както и разликата с третия в тази негативна класация.
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Анонимен преди 17 минути
Новите случаи се увеличават средно с по около 20 на ден.
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мда преди 21 минути
Наврете си ковид инджекциите в задния вход.
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Анонимен преди 42 минути
Хайде да си оправим плюсчетата и минусите. Че нещо избирателно не реагират. Хитрини без край, смешници.
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Анонимен преди 48 минути
Вярват ви само наркоманите.
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