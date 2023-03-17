113 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 635 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.



Положителни са близо 4,3% от пробите.



Един е починал, а 57 са излекувани.



В болници за лечение остават 259 пациенти. От тях 30 са в интензивни отделения.



През последните 24 часа са поставени 80 ваксини.



Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 4; Бургас - 0; Варна - 12; Велико Търново - 4; Видин - 1; Враца - 1; Габрово - 2; Добрич - 0; Кърджали - 2; Кюстендил - 2; Ловеч - 0; Монтана - 1; Пазарджик - 2; Перник - 8; Плевен - 1; Пловдив - 4; Разград - 2; Русе - 3; Силистра - 2; Сливен - 0; Смолян - 1; София област - 2; София град - 49; Стара Загора - 3; Търговище - 2; Хасково - 0; Шумен - 2; Ямбол - 3 души.