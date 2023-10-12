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347 са новите случаи на коронавирус у нас

Един болен е почивал
12 окт 2023 07:25, Нели Христова
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347 са новите случаи на коронавирус у нас
Снимка: БГНЕС

347 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 513 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Един болен е починал, а 579 е излекуван.

В болници за лечение остават 385 пациенти. От тях 26 са в иинтензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 4 951 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 9; Бургас - 30; Варна - 21; Велико Търново - 4; Видин - 2; Враца - 5; Габрово - 5; Добрич - 3; Кърджали - 2; Кюстендил - 2; Ловеч - 16; Монтана - 4; Пазарджик - 7; Перник - 2; Плевен - 3; Пловдив - 34; Разград - 4; Русе - 20; Силистра - 7; Сливен - 17; Смолян - 7; София област - 13; София град - 93; Стара Загора - 15; Търговище - 5; Хасково - 11; Шумен - 5; Ямбол - 1 души.

По публикацията работи: Нели Христова

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Напълно НеВаксиниран преди 1 минута
и Нас Нормалните - това кво ни Интересува?!
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Бено преди 5 минути
Че и по градове почнахте да давате данни, ама дали не са манипулирани, няма кой да ви вярва. Никъде в Европа не обръщат внимсние на Ковид- а, но тук мръс...иците няма да ни оставят на мира!
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... преди 8 минути
... кой изготвя статистиката?
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Анонимен преди 10 минути
От какво са е уморил болния, че си е почивал ?
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