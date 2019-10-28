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Данните на ЦИК към 8:30: Кой печели и къде ще има балотаж в областните градове?

Резултатите са на базата на протоколите, преброени до 8:30 часа
Обновена: 28 окт 2019 11:06 | 28 окт 2019 09:50, Александър Попов
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Данните на ЦИК към 8:30: Кой печели и къде ще има балотаж в областните градове?
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Резултатите в областните градове са на базата на преброените протоколи от ЦИК към 8:30 часа.

Благоевград - при обработени 68,79% СИК протоколи в OИК

Атанас Станкев Камбитов, ПП ГЕРБ - 25,37%
Румен Георгиев Томов - 21,02%

Бургас - при обработени 94,60% СИК протоколи в OИК

Димитър Николов Николов, ПП ГЕРБ - 65.97%

Варна - при обработени 46.75% СИК протоколи в OИК

Иван Портних - ГЕРБ - 50,39%
Анелия Клисарова - БСП - 14,01%
Костадин Костадинов - Възраждане - 13,79%

Велико Търново - при обработени 99,68% СИК протоколи в OИК

Даниел Димитров Панов, ПП ГЕРБ - 60,65%

Видин - при обработени 66.43% СИК протоколи в OИК

Цветан Петров Ценков, Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР) - 32,83%
Огнян Кирилов Ценков, ПП ГЕРБ - 30,69%

Враца - при обработени 95,45% СИК протоколи в OИК

Калин Ангелов Каменов, ПП ГЕРБ - 73,01%

Габрово - при обработени 99.17% СИК протоколи в OИК

Таня Венкова Христова, ПП ГЕРБ - 58.63%

Добрич - при обработени 89,15% СИК протоколи в OИК

Йордан Тошков Йорданов, Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) - 41, 05%
Надежда Димитрова Петкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 29.47%

Кърджали - при обработени 54.83% СИК протоколи в OИК

Хасан Азис Исмаил, ДПС - 60,07%
Никола Светозаров Чанев, ГЕРБ - 25.85%

Кюстендил - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Петър Георгиев Паунов, Местна коалиция ГЕРБ - 54.96%

Ловеч -  при обработени 98,09% СИК протоколи в OИК

Корнелия Добрева Маринова, ГЕРБ - 28.82%
Радина Минкова Банкова, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 26,30%
Виктор Василев Стойчев, ВМРО - 23.02%

Монтана - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Златко Софрониев Живков, Местна коалиция - 71,75%

Пазарджик - при обработени 92,52% СИК протоколи в OИК

Тодор Димитров Попов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 43.87%
Благо Атанасов Солов, Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ - 18,93%
Иван Дойчев Панайотов, ГЕРБ - 17,58%

Перник - при обработени 64.89% СИК протоколи в OИК

Станислав Иванов Владимиров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 41.45%
Вяра Михайлова Церовска, ПП ГЕРБ - 39.12%

Плевен - при обработени 72,28% СИК протоколи в OИК

Георг Спартански, Инициативен комитет - 38.89%
Мирослав Николов Петров, ПП ГЕРБ - 29,35%

Пловдив - при обработени 64,55% СИК протоколи в OИК

Здравко Димитров Димитров, ПП ГЕРБ - 35.66%
Славчо Стоев Атанасов, Местна коалиция "НФСБ (ВМРО-БНД)" - 16.23%
Дани Стефанова Каназирева, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ - 11.34%
Николай Атанасов Радев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10.59%

Разград - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Денчо Бояджиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ    - 25.38%
Валентин Стефанов Василев, ГЕРБ    - 24.36%

Русе - при обработени 45.55% СИК протоколи в OИК

Пенчо Пламенов Милков, Местна коалиция БСП за България - 35,63%
Диана Ангелова Иванова, ГЕРБ - 25,80%

Силистра - при обработени 99.54% СИК протоколи в OИК

Юлиян Найденов Найденов, ГЕРБ - 48.51%
Момчил Стефанов Неков, Местна коалиция БСП за България - 29.02%

Сливен - при обработени 70,5% СИК протоколи в OИК

Стефан Радев, ГЕРБ - 47.95%
Кольо Милев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 24.82%

Смолян - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Николай Тодоров Мелемов, ПП ГЕРБ - 39.84%
Стефан Атанасов Сабрутев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.46%

София-град - при обработени 23.43% СИК протоколи в OИК

Йорданка Фандъкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 36.22%
Мая Манолова-Найденова, независим - 26.73%
Борислав Александров Игнатов, ДБ - 13.23%
Борис Бориславов Бонев, независим - 11.33%

Стара Загора - при обработени 92.68% СИК протоколи в OИК

Живко Веселинов Тодоров, ПП ГЕРБ - 68.69%

Търговище - при обработени 74,41% СИК протоколи в OИК

Дарин Иванов Димитров, ПП ГЕРБ - 49,49%
Хамди Мехмедов Илиязов, ДПС - 35.88%

Хасково - при обработени 62.99% СИК протоколи в OИК

Станислав Насков Дечев, ГЕРБ - 51.30%
Коста Петков Стоев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.56%

Шумен - при обработени 95.65% СИК протоколи в OИК

Любомир Димитров Христов, ГЕРБ - 32.39%
Венцислав Дянков Венков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 22.07%

Ямбол - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Валентин Цветанов Ревански, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - 40.18%
Катя Атанасова Георгиева, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.54%
 

По публикацията работи: Александър Попов

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 6 месеца
До Радослав
Много добре прилагате наученото в БКП

какво прилагат бе каскет смачкан? Пак ли ГЕРБ ви е cpaл в гащите?
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оп преди 6 месеца
в Асеновград Герб също водят.
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Анонимен преди 6 месеца
Разбирам БСП да спечели в Перник и Разград - местните са тъпaци и толкова им е акъла.
Гледам обаче, че в Русе са успели да изкривят стрелката на тъпoмера!!!
Е нема по-тъпa сгaн
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ХХХ преди 6 месеца
Определено Герб има предимство там къдетщо ще са срещу БСП, защото народа е отвратен от комунистическо-турската партия БСП, майчето дето сега се прави на много готинКА, не сме забравили как гласуваше под строй в парламента с ДПС, как с нейна помощ министри ставаха чистокръвни ТУРЦИ, министър на образованието, ТУРЧИН.
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Радослав преди 6 месеца
До гербер,
Много добре прилагате наученото в БКП, при избирателна активност от 20-30% тоя за победа сънува, като на бай Тошо ви мантрите, победа при една явила се партия, ха. Много научихте на конгресите на БКП как се лъже по избори и как се стиска кокала до смърт. Добре, че *** бяха глупави, че ви взеха да ви научат как да лъжете на едро!
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Радослав преди 6 месеца
До гербер
Каква „смазваща победа” бе другарю? Ей тва комуниста, вари го, печи го, той пак ще си лъже до последно. Със стари заучени глупости избори прави, абе комсомолецо, избирателната активност е покъртително ниска и никои от кметовете никъде не е легитимен защото не е избран с поне 50% от гласовете на имащите право на глас. Даже в София имате жалките 14% от реалния вот. Победа сънува комуниста му с комунист!
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Анонимен преди 6 месеца
Всеки реве,защото се сравняваме с Германия и Франция ! Но именно възхода и самочувствието ни накараха да го правим.До преди 10 години не си и мечтахме да се сравнявахме с Европейските топ държави.И мога да ви кажа,че разликата между нас и Испания сега е два пъти по-малка,отколкото беше през 2005 година ! Във всеки един аспект ! Така е и с всички други страни.През комунизма разликата беше толкова голяма,че мерните единици нямаха съвместимост за сравнение !
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Анонимен преди 6 месеца
Ще секнат тези фондове до няколко години и гледай тогава какво ще е! Радвате се сега на беседки и градинки за 1000000лв без ддс ама като свърши всичко ще стане зле работата. А относно кметовете които са различни от герб. Разбира се че ще са мизерни тези градове, не заради слабо управление а защото парите ще ходя ,, при наши хора ,, Така че това е очаквано! Няма Боко да пуска пари при независим кандидат, това е ясно! И накрая ще каже ето тоя не са направили нищо!
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Нищо ново преди 6 месеца
До До 33: Не знам какво може да се докаже и какво - да се замете, но този милиард и двеста милиона, които Симеон Дянков изтегли от сметката на Националния Осигурителен Институт през първия мандат на Бойко си го има черно на бяло. А това са пари за пенсии и осигуровки. Сега когато правителството на същият този Бойко даде примерно 200 милиона повече за пенсии, той се скъсва да се хвали.
Е, пресметнете с по 200 милиона на година кога ще върне откраднатото от първият си мандат.
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Анонимен преди 6 месеца
Всеки реве че е зле, че е мизерия и сме на дъното. Всеки казва, че ще емигрира! Дойдат избори - пак Герб, пак старите! Еми какво ревете тогава! Мълчете си там, трайте си и това е! Онзи ден реве една баба пред блока: ,, Цялото ми семейство прогониха, в чужбина са от чудо!,, Днес я слушам: ,, Еее нашето момче от герб спечели,, Няма право да реве и да се оплаква значи! Не може да ми стане жал за такива!
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Анонимен преди 6 месеца
Нека видим сега кметовете,които не са от ГЕРБ какво ще постигнат без помощ от Европа.Ако покажат на България,че ГЕРБ " само крадат" и те изстрелят например Ямбол или Русе нагоре в един европейски вид чрез креативност,икономика и политика,ще гласувам първи срещу ГЕРБ на парламентарните.
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до 32 преди 6 месеца
Само така ще да е. Обаче пропускаш ФАКТА, че БВП се е увеличил двойно откакто разсипниците БСП и ДПС не са във властта.
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До Гербера преди 6 месеца
Ааааа ха ха ха... "***" викаш ?!?! А тия от любимата ти партия , на Другарят Б. Б. , какви са , бе ?!?! Партийни секретари , комсомолци , доносници !!!!!! Големи смешки сте !!!!!! Вашия "КРАЛ СЛЪНЦЕ" на кого беше лична охрана преди 25 години , че нещо не се досещам , а? Ти сещаш ли се ?!?! ...... Ха ха ха ха ха ........
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До 33 преди 6 месеца
Ти къде беше,когато Борисов ги прахосфаше ?
Ами ако можеш да го докажеш-направи го и помогни на България !

Но ,нали знаеш,че може да бъдеш съден за клевета !
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перник на 3 морета преди 6 месеца
Перник - при обработени 64.89% СИК протоколи в OИК

Станислав Иванов Владимиров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 41.45%
Вяра Михайлова Церовска, ПП ГЕРБ - 39.12%
----------------------
ей БСП печели перник бе, има пак да се гордеят. Пък и на тия в перник така им отива бсп да ги управлява, че не е истина направо... хахаххаххаха
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Гербер преди 6 месеца
*** тука могат да си дрънкат колкото искат. Обаче то си личи по изборните резултати. Мачкаме здраво навсякъде! София и Пловдив също ще бъдат спечелени без проблем - на балотажа. ГЕРБ ЗАВИНАГИ !
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АнонимеН преди 6 месеца
ЗА ПАРИТЕ КОЙТО БОРИСОВ ПРАХОСА САМО ОТ ФИСКАЛНИЯ РЕЗЕРВ ПЪРВИЯ МУ МАНДАТ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВЯТ 10 ПЪТИ ПОВЕЧЕ МАГИСТРАЛИ И БЕЗ ЕВРО СУБСИДИИ!!!

ВСИЧКИТЕ МАГИСТРАЛИ НАПРАВЕНИ И ПРЕЗ 3-ТЕ МУ МАНДАТА НЯМАТ И 1 МИЛИАРД ОБЩА СТОЙНОСТ!

БОРИСОВ УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ ФИНАНСОВО И ДОКАТО Е ЖИВ ЦЯЛАТА НИ ДЪРЖАВА ЩЕ БЪДЕ ОПОЗОРЕНА!
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Анонимен преди 6 месеца
Мухл8вци,какво искате бе ? Народът бил пр()ст,защото избирал ГЕРБ. Не,народът не е пр()ст,а зрящ ! Народът си спомня хиперинфлацията и фалита на Бг.Спомня си режимът на тока и водата.Спомня си липсата на улично осветление.Спомня си изчезването на хляба от магазините.Спомня си неизплащането на заплати.Спомня си цената на една пералня равна на две брутни месечни заплати.Спомня си ВИС,СИК,МУЛТИГРУП.Спомня си 8те часа път от София до морето.Спомня си визите и невъзможността да припариш до запада !
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Анонимен преди 6 месеца
ГЕРБ бият навсякъде , а тия безмозъчни комунисти искат оставка , ако Мая-гангстера спечели в София?! Пхаххахах , много ме забавлявате червенковци!
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Анонимен преди 6 месеца
*** е потънала в дън зема :)))))
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