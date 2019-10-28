Данните на ЦИК към 8:30: Кой печели и къде ще има балотаж в областните градове?

Резултатите в областните градове са на базата на преброените протоколи от ЦИК към 8:30 часа.

Благоевград - при обработени 68,79% СИК протоколи в OИК

Атанас Станкев Камбитов, ПП ГЕРБ - 25,37%

Румен Георгиев Томов - 21,02%

Бургас - при обработени 94,60% СИК протоколи в OИК

Димитър Николов Николов, ПП ГЕРБ - 65.97%

Варна - при обработени 46.75% СИК протоколи в OИК

Иван Портних - ГЕРБ - 50,39%

Анелия Клисарова - БСП - 14,01%

Костадин Костадинов - Възраждане - 13,79%

Велико Търново - при обработени 99,68% СИК протоколи в OИК

Даниел Димитров Панов, ПП ГЕРБ - 60,65%

Видин - при обработени 66.43% СИК протоколи в OИК

Цветан Петров Ценков, Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР) - 32,83%

Огнян Кирилов Ценков, ПП ГЕРБ - 30,69%

Враца - при обработени 95,45% СИК протоколи в OИК

Калин Ангелов Каменов, ПП ГЕРБ - 73,01%

Габрово - при обработени 99.17% СИК протоколи в OИК

Таня Венкова Христова, ПП ГЕРБ - 58.63%

Добрич - при обработени 89,15% СИК протоколи в OИК



Йордан Тошков Йорданов, Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) - 41, 05%

Надежда Димитрова Петкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 29.47%

Кърджали - при обработени 54.83% СИК протоколи в OИК

Хасан Азис Исмаил, ДПС - 60,07%

Никола Светозаров Чанев, ГЕРБ - 25.85%

Кюстендил - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Петър Георгиев Паунов, Местна коалиция ГЕРБ - 54.96%

Ловеч - при обработени 98,09% СИК протоколи в OИК

Корнелия Добрева Маринова, ГЕРБ - 28.82%

Радина Минкова Банкова, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 26,30%

Виктор Василев Стойчев, ВМРО - 23.02%

Монтана - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Златко Софрониев Живков, Местна коалиция - 71,75%

Пазарджик - при обработени 92,52% СИК протоколи в OИК

Тодор Димитров Попов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 43.87%

Благо Атанасов Солов, Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ - 18,93%

Иван Дойчев Панайотов, ГЕРБ - 17,58%

Перник - при обработени 64.89% СИК протоколи в OИК

Станислав Иванов Владимиров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 41.45%

Вяра Михайлова Церовска, ПП ГЕРБ - 39.12%

Плевен - при обработени 72,28% СИК протоколи в OИК

Георг Спартански, Инициативен комитет - 38.89%

Мирослав Николов Петров, ПП ГЕРБ - 29,35%

Пловдив - при обработени 64,55% СИК протоколи в OИК

Здравко Димитров Димитров, ПП ГЕРБ - 35.66%

Славчо Стоев Атанасов, Местна коалиция "НФСБ (ВМРО-БНД)" - 16.23%

Дани Стефанова Каназирева, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ - 11.34%

Николай Атанасов Радев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10.59%

Разград - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Денчо Бояджиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 25.38%

Валентин Стефанов Василев, ГЕРБ - 24.36%

Русе - при обработени 45.55% СИК протоколи в OИК



Пенчо Пламенов Милков, Местна коалиция БСП за България - 35,63%

Диана Ангелова Иванова, ГЕРБ - 25,80%

Силистра - при обработени 99.54% СИК протоколи в OИК

Юлиян Найденов Найденов, ГЕРБ - 48.51%

Момчил Стефанов Неков, Местна коалиция БСП за България - 29.02%

Сливен - при обработени 70,5% СИК протоколи в OИК



Стефан Радев, ГЕРБ - 47.95%

Кольо Милев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 24.82%

Смолян - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Николай Тодоров Мелемов, ПП ГЕРБ - 39.84%

Стефан Атанасов Сабрутев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.46%

София-град - при обработени 23.43% СИК протоколи в OИК

Йорданка Фандъкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 36.22%

Мая Манолова-Найденова, независим - 26.73%

Борислав Александров Игнатов, ДБ - 13.23%

Борис Бориславов Бонев, независим - 11.33%

Стара Загора - при обработени 92.68% СИК протоколи в OИК

Живко Веселинов Тодоров, ПП ГЕРБ - 68.69%

Търговище - при обработени 74,41% СИК протоколи в OИК

Дарин Иванов Димитров, ПП ГЕРБ - 49,49%

Хамди Мехмедов Илиязов, ДПС - 35.88%

Хасково - при обработени 62.99% СИК протоколи в OИК

Станислав Насков Дечев, ГЕРБ - 51.30%

Коста Петков Стоев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.56%

Шумен - при обработени 95.65% СИК протоколи в OИК

Любомир Димитров Христов, ГЕРБ - 32.39%

Венцислав Дянков Венков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 22.07%

Ямбол - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Валентин Цветанов Ревански, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - 40.18%

Катя Атанасова Георгиева, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.54%

