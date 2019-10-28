Данните на ЦИК към 8:30: Кой печели и къде ще има балотаж в областните градове?

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Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg
Резултатите в областните градове са на базата на преброените протоколи от ЦИК към 8:30 часа.
Благоевград - при обработени 68,79% СИК протоколи в OИК
Атанас Станкев Камбитов, ПП ГЕРБ - 25,37%
Румен Георгиев Томов - 21,02%
Бургас - при обработени 94,60% СИК протоколи в OИК
Димитър Николов Николов, ПП ГЕРБ - 65.97%
Варна - при обработени 46.75% СИК протоколи в OИК
Иван Портних - ГЕРБ - 50,39%
Анелия Клисарова - БСП - 14,01%
Костадин Костадинов - Възраждане - 13,79%
Велико Търново - при обработени 99,68% СИК протоколи в OИК
Даниел Димитров Панов, ПП ГЕРБ - 60,65%
Видин - при обработени 66.43% СИК протоколи в OИК
Цветан Петров Ценков, Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР) - 32,83%
Огнян Кирилов Ценков, ПП ГЕРБ - 30,69%
Враца - при обработени 95,45% СИК протоколи в OИК
Калин Ангелов Каменов, ПП ГЕРБ - 73,01%
Габрово - при обработени 99.17% СИК протоколи в OИК
Таня Венкова Христова, ПП ГЕРБ - 58.63%
Добрич - при обработени 89,15% СИК протоколи в OИК
Йордан Тошков Йорданов, Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) - 41, 05%
Надежда Димитрова Петкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 29.47%
Кърджали - при обработени 54.83% СИК протоколи в OИК
Хасан Азис Исмаил, ДПС - 60,07%
Никола Светозаров Чанев, ГЕРБ - 25.85%
Кюстендил - при обработени 100% СИК протоколи в OИК
Петър Георгиев Паунов, Местна коалиция ГЕРБ - 54.96%
Ловеч - при обработени 98,09% СИК протоколи в OИК
Корнелия Добрева Маринова, ГЕРБ - 28.82%
Радина Минкова Банкова, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 26,30%
Виктор Василев Стойчев, ВМРО - 23.02%
Монтана - при обработени 100% СИК протоколи в OИК
Златко Софрониев Живков, Местна коалиция - 71,75%
Пазарджик - при обработени 92,52% СИК протоколи в OИК
Тодор Димитров Попов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 43.87%
Благо Атанасов Солов, Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ - 18,93%
Иван Дойчев Панайотов, ГЕРБ - 17,58%
Перник - при обработени 64.89% СИК протоколи в OИК
Станислав Иванов Владимиров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 41.45%
Вяра Михайлова Церовска, ПП ГЕРБ - 39.12%
Плевен - при обработени 72,28% СИК протоколи в OИК
Георг Спартански, Инициативен комитет - 38.89%
Мирослав Николов Петров, ПП ГЕРБ - 29,35%
Пловдив - при обработени 64,55% СИК протоколи в OИК
Здравко Димитров Димитров, ПП ГЕРБ - 35.66%
Славчо Стоев Атанасов, Местна коалиция "НФСБ (ВМРО-БНД)" - 16.23%
Дани Стефанова Каназирева, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ - 11.34%
Николай Атанасов Радев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10.59%
Разград - при обработени 100% СИК протоколи в OИК
Денчо Бояджиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 25.38%
Валентин Стефанов Василев, ГЕРБ - 24.36%
Русе - при обработени 45.55% СИК протоколи в OИК
Пенчо Пламенов Милков, Местна коалиция БСП за България - 35,63%
Диана Ангелова Иванова, ГЕРБ - 25,80%
Силистра - при обработени 99.54% СИК протоколи в OИК
Юлиян Найденов Найденов, ГЕРБ - 48.51%
Момчил Стефанов Неков, Местна коалиция БСП за България - 29.02%
Сливен - при обработени 70,5% СИК протоколи в OИК
Стефан Радев, ГЕРБ - 47.95%
Кольо Милев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 24.82%
Смолян - при обработени 100% СИК протоколи в OИК
Николай Тодоров Мелемов, ПП ГЕРБ - 39.84%
Стефан Атанасов Сабрутев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.46%
София-град - при обработени 23.43% СИК протоколи в OИК
Йорданка Фандъкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 36.22%
Мая Манолова-Найденова, независим - 26.73%
Борислав Александров Игнатов, ДБ - 13.23%
Борис Бориславов Бонев, независим - 11.33%
Стара Загора - при обработени 92.68% СИК протоколи в OИК
Живко Веселинов Тодоров, ПП ГЕРБ - 68.69%
Търговище - при обработени 74,41% СИК протоколи в OИК
Дарин Иванов Димитров, ПП ГЕРБ - 49,49%
Хамди Мехмедов Илиязов, ДПС - 35.88%
Хасково - при обработени 62.99% СИК протоколи в OИК
Станислав Насков Дечев, ГЕРБ - 51.30%
Коста Петков Стоев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.56%
Шумен - при обработени 95.65% СИК протоколи в OИК
Любомир Димитров Христов, ГЕРБ - 32.39%
Венцислав Дянков Венков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 22.07%
Ямбол - при обработени 100% СИК протоколи в OИК
Валентин Цветанов Ревански, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - 40.18%
Катя Атанасова Георгиева, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.54%