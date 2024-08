Като на кино - Хю Джакман и Блейк Лайвли в стилна кампания

Хю Джакман най-накрая постигна целта си и го върна тъпкано на Райън Рейнолдс за всичките шеги, които получаваше по свой адрес през годините. Актьорът открадна най-ценното на колегата си – съпругата му Блейк Лайвли, наред с бижута за милиони.





Това е сюжетът на новата фотосесия на Vogue за септемврийското издание. Актрисата влиза в ролята на красив крадец на бижута в кинематографична феерия, режисирана от Баз Лурман. Лайвли игра ролята на „Котката“ за вдъхновена от Хичкок модна фантазия, озаглавена The Heist of the Heart. Хю Джакман пък се появява като нейния колега „Омбре“. Снимките, съчетани с въображаем диалог между двамата герои, изобразяват актьорите в различни сцени, развиващи се в Монте Карло – интериор на казино, препускане по улиците с Веспа и излежаване на брега.





В един кадър звездата от „Клюкарката“ носи черен костюм на Balenciaga, седнала на перваз, а ръцете ѝ са пълни с блестящи откраднати скъпоценни камъни. Лайвли, която в придружаващото интервю нарича Лурман свой любим режисьор, казва, че и за секунда не се е замислила, когато е получила възможността да работи с холивудското величие.





„Животът ми определено стана по-уединен след раждането на децата ми. Но когато Баз ми каза, че ще снима, си помислих, че това е моят шанс да работя с него. Дори и да е само за седмица и да е фотосесия за Vogue, това все пак е сбъдната мечта. Да видя през неговите очи и как той разказва историята“, споделя Лайвли.





В сцената в казиното актрисата носи впечатляващо колие с осем фасетирани бирмански рубини с овална форма, което преди това е било собственост на Елизабет Тейлър. Блейк казва пред Vogue, че по време на снимките е имала поставен дунапрен под себе си в случай, че огърлицата падне.









