Светът вече е футбол: Започна Евро 2020

Началото на Евро 2020 официално е факт! Шампионатът на Стария континент беше откри с церемония на стадион "Олимпико" в Рим. Именно на него след броени минути започва първият мач, който противопоставя Турция и Италия, пишат от Gol.bg.

Старт на турнира дадоха легендите Франческо Тоти и Алесандро Неста. После излязоха 24 души, които носеха големи надуваеми топки. На тях беше изобразен флагът на всички участници в надпреварата. Това стана под звуците на хора на италианските въздушни сили. Шоуто продължи с интересна хореография, а феновете про трибуните не спираха да снимат. Кулминацията беше изпълнение на легендарния оперен певец Андреа Бочели. Той изпълни арията на Пучини Nessun Dorma. На финала беше изпълнен и химнът на Евро 2020. Песента се казва We Are The People и е записана и изпълнена заедно музикантите от U2 Боно и Ди Едж,

За първи път първенството ще се проведе в повече от един град – цели 12 спечелиха първоначално правото на домакинство, като до последно имаше колебания и промени поради динамичната обстановка, свързана с глобалната здравна криза. В крайна сметка, след като Дъблин отпадна от сметките, а двубоите в Билбао бяха изместени в Севиля – Лондон, Рим, Мюнхен, Баку, Санкт Петербург, Будапеща, Севиля, Букурещ, Амстердам, Глазгоу и Копенхаген ще приемат срещи от груповата фаза и елиминациите на турнира. В добавка, тимовете ще се радват и на подкрепа от трибуните, която ще бъде ограничен капацитет в зависимост от мерките в дадената страна срещу COVID-19.