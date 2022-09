Двойна дъга над Бъкингам: Кралицата се сбогува с нас

Тълпа от хора се е събрала пред Бъкингамския дворец след новината за смъртта на кралицата.

Сред тях е Шийла Де Белайг. На лицето на 77-годишната жена от Лондон е изписан шок. "Чувствам се много тъжна. Не знаех, докато не видях знамето", казва тя пред BBC.

Описвайки кралицата с една дума, тя казва: "Лоялна!" и добавя: "Тя беше прекрасна кралица и много ще ни липсва."

Майкъл Хамънд също научава за новината, когато вижда флага на Съюза да се сваля наполовина.

"Напълно съм потресена. Тя олицетворяваше британския дух", казва 23-годишното момиче от Саутхемптън.

В момента, в който бе обявена смъртта на Елизабет II, над Бъкингамския дворец се появи двойна дъга. В Twitter част от хората си, събрали се пред двореца, за да отдадат почит, отбелязоха, че по този начин Елизабет се сбогува с тях.

Когато флагът беше спуснат в замъка Уиндзор и бе съобщено, че кралицата е починала, настъпва пълна тишина.

Шок, неверие. Нейно Величество кралицата почина на 96 години.

Една жена избухва в сълзи. През по-голямата част от следобеда в Уиндзор валя дъжд.

Скоро след съобщението за кончината на монарха небето над замъка, подобно на това над Бъкингам, също се изясни и на него грейна дъга.

Служителите на замъка покриваха табелите за посетители с черна хартия. Започнаха да се събират тълпи, които полагат цветя и свещи.

Замъкът Уиндзор беше много обичаният дом на кралицата. Местните тук я виждаха като своя съседка.

Те, заедно с толкова много хора по света, ще почувстват дълбоко нейната загуба.

A final goodbye to her people from Her Majesty, Queen Elizabeth II - a double rainbow over Buckingham Palace and a single one over Windsor Castle.

I'd like to think the faint one over Buckingham was Prince Philip, waiting for her.💕💕#QueenElizabeth #RestinPeace pic.twitter.com/2BTtNjonkl