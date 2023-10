Рецитал на Стеф Къри помрачи домакинския дебют на Везенков

Българският баскетболист Александър Везенков изигра 12 минути при загубата на Сакраменто Кингс от Голдън Стейт Уориърс със 114:122 у дома в мач от редовния сезон на НБА.

За Везенков това бе втори официален двубой в Лигата и първи пред домакинска публика. Той реализира 10 точки и 1 борба.

Мачът се превърна в рецитал на Стеф Къри, който наниза 41 точки за "Воините", включително 16 в превърналата се в ключова за победата трета четвърт.

Така най-великият стрелец за всички времена продължи наказателната си акция срещу Сакраменто, след като наниза исторически 50 точки в решителния седми мач от плейофната серия между двата тима през миналия сезон.

