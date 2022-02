Руската военна техника все пак напредва към границата с Украйна

Натрупването на руски сили в близост до украинската граница продължава бързо и с всякаква техника - от подводници и десантни кораби в Черно море до балистични ракети с малък обсег, танкове и гаубици около североизточните краища на Украйна.

CNN геолокира и удостовери видеоклипове в социалните медии на тези движения - въпреки че вероятно има много повече, които не се наблюдават.

Някои от видеоклиповете идват от официални източници, но повечето са от TikTok или YouTube. Те се анализират от онлайн наблюдатели и често допълват сателитни изображения.

По-рано днес руските власти обявиха, че ще изтеглят част от военните си сили, а сателитни изображения потвърдиха това. Но какво се случва с техниката, която продължава напред към границата?

Конвои близо до Белгород

Ето един конвой, който се движи близо до Белгород в Западна Русия, точно през границата от големия украински град Харков:

Military equipment in Obtyabrskiy, Belgorod Oblast. pic.twitter.com/CZZcb2j5fP — Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) February 13, 2022

Има и много други доказателства за натрупването на военни сили в района на Белгород. CNN геолокира тези видеоклипове в село Серетено, на около 24 километра от границата. Те бяха качени в неделя и показват танкове, които се движат през района.

Looks like 1st Tank Army in Seretino, Belgorod Oblast. MSTA-S, Borisoglebsk-2, and more. pic.twitter.com/DERomxBpgk — Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) February 14, 2022

Движения през нощта

Руските сили също се движат през нощта в района - като танковете се разтоварват от влаковете.

Тук има повече сняг, отколкото по-на юг - CNN геолокира това видео в село близо до Белгород:

Танкове около Воронеж

Районът около Воронеж също изглежда става доста пренаселен. Голяма колекция от танкове и бойни машини на пехотата беше заснета през последните няколко дни от преминаващ влак. Според анализатори те са част от руската 1-ва гвардейска танкова армия.

Видяно от друг ъгъл:

It looks like another huge amount of Russian military equipment arrived at the Maslovka train station in Voronezh if that is a recent video..pic.twitter.com/CvIXw5CnPP — marqs (@MarQs__) February 11, 2022

Хеликоптери близо до Белгород

През последните няколко дни повече видеоклипове в социалните мрежи показват пристигането на хеликоптери близо до украинската граница. Те биха могли да предложат важна защита на сухопътните войски в случай на офанзива. Те са заснети близо до Белгород:

Руското натрупване включва танкове, бойни машини на пехотата, известни като БМП и самоходна артилерия - както се вижда тук във влак в покрайнините на Белгород:

Голяма част от хардуера пътува на юг от град Курск. CNN геолокира това видео, което изглежда е заснето в събота.

Поддръжка на ракети и артилерия

Майкъл Кофман, руски анализатор в CNA, организация с нестопанска цел, базирана във Вирджиния, отбелязва, че части в Курск (като 6-та комбинирана армия) "изглежда се придвижват към Белгород с артилерийска подкрепа на областно ниво". Той казва, че 1-ва гвардейска танкова армия също е започнал да се движи - "вероятно към зона за последен етап." Особено тревожно е движението на конвои с балистични ракети с малък обсег на действие "Искандер-М", което изглежда се засили през последните няколко седмици в различни части на Западна Русия.

8 Iskander-M 9T250 transloaders and 15 or more KamAZ trucks with trailers carrying missiles apparently in Belgorod. This indicates they're arriving near the border with plenty of missiles. https://t.co/KfDtoTfAzE — Rob Lee (@RALee85) February 13, 2022

Ако започне конфликт, те вероятно ще бъдат използвани за атака на фиксирани украински позиции - като командни и контролни обекти. Те имат обхват до 402 км и са забелязани на скорошни сателитни изображения.

Ракетни установки близо до границата

Руските и беларуските войски започнаха мащабни съвместни учения миналата седмица близо до полската граница, но някои руски сили се движат на много километри от мястото, където се провеждат ученията, и заеха позиции близо до мястото, където се срещат границите на Украйна, Русия и Беларус. CNN геолокира този конвой, който включва залпови ракетни установки, до място на около 24 километра северно от украинската граница.

A convoy of Russian military equipment was seen in Naroulya (Gomel Region, Belarus) today (12.02), 20 km from the border with Ukraine.

There are Kamaz & Ural trucks, “Grad” multiple rocket launchers.

It is noteworthy that the equipment was moving towards the border with Ukraine. pic.twitter.com/er2xRyt0cB — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) February 12, 2022

Руското оръжие - и кораби - продължават да се приближават до украинската граница. Обектите, където оборудването е било предварително позиционирано на повече от 161 километра от границата, постепенно се изпразват, тъй като единиците се придвижват напред. Има руски части в рамките на няколко мили от Украйна по целия път от Азовско море, покрай украинската граница и до Беларус.

"Настоящото военно натрупване на Русия близо до Украйна е безпрецедентно", написа в Twitter Роб Лий от катедрата по военни изследвания в Кралския колеж в Лондон. "Това не е като предишни военни страхове или натрупването през пролетта на 2021 г.. Количеството руска въздушна, наземна и морска военна мощ близо до Украйна сега е количествено далеч по-голямо."

Въпреки че оборудването изглежда е сглобено, къде е преместено на следващо място - и кога - остава неизвестно.