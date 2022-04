Появиха се кадри и видео от потъващия "Москва": Коя версия е истинската?

Драматични снимки и видео, показващи руския военен кораб "Москва", преди да потъне миналата седмица, се появиха онлайн. Още по темата Поне една жертва при потъването на "Москва", 27 моряци са изчезнали 17 апр 2022 18:57 96 Русия показа екипажа на потъналия кораб "Москва" 17 апр 2022 16:52 159 От САЩ: Крайцерът "Москва" е поразен от 2 украински ракети 15 апр 2022 23:30 157 Каква е истината за потъването на звездата на руския флот "Москва"? 15 апр 2022 17:30 290

Корабът във видеото и изображенията съответства на формата и дизайна на ракетния крайцер.

Русия казва, че пожар на борда е причинил експлозия на боеприпаси и корабът е потънал, докато е бил теглен при буря. Украйна твърди, че го е потопила с ракети.

Новите изображения не подкрепят веднага твърденията на нито една от страните, но едно е ясно - няма признаци за буря в момента, в който "Москва" започва да гори.

Какво показват видеото и изображенията?

Твърди се, че изображенията са направени на 14 април, ден след като Украйна съобщи, че е ударила военния кораб.

Трисекундният видеоклип - вероятно направен от спасителна лодка - показва "Москва" в далечината, горящ силно от левия й борд.

Отдясно се вижда влекач, вероятно руски Шахтер.

Video of the Moskva on fire before it sank after being targeted by Ukrainian Neptun missiles.

Може да се види дим, който излиза от кораба, като част от надводния борд е силно повредена.

На една снимка се виждат и дупки в други части на надводния борд, което предполага, че военният кораб е поел значително количество вода.

Също така изглежда, че всички спасителни лодки на кораба са били разгърнати.

Има ли повече подробности за причината?

Украйна казва, че е ударила успешно Москва с две наскоро въведени украински ракети "Нептун".

Неназовани американски служители заявиха пред американски медии, че вярват на украинската версия.

Русия твърди, че "Москва" е бил повреден след експлозия и впоследствие потънал поради "бурно море".

BBC показва кадрите на трима военноморски експерти, които се съгласяват, че щетите изглеждат в съответствие с ракетна атака. Джонатан Бентам от Международния институт за стратегически изследвания заключи, че корабът на изображенията със сигурност е крайцер от клас "Слава" и "вероятно е "Москва".

Бентам казва, че видимите щети, нанесени от крайцера, изглеждат така, сякаш са били причинени от ракетна атака с с "Нептун", но подчерта, че не е възможно да се изключат и други причини на този етап.

"Димните следи по левия борд изглежда са близо до ватерлинията. Това може да означава, че са спускащи се по море ракети, каквито са ракетите "Нептун", обяснява Бентам.

Изтичане на гориво

Друг експерт, контраадмирал Крис Пари, който преди това командва разрушител на Кралския флот, казва пред BBC, че е сигурен, че щетите са причинени от ракетен удар.



First photos from the initially damaged and now sunk Black Sea flagship Moskva that Russian MoD says was lost due to "fire and stormy seas"

According to some unconfirmed sources, 42 Russian sailors from the crew had been killed from the Neptune missile strikes