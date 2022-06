Руски генерал: Когато войната свърши, от Украйна няма да е останало нищо

В името на „нормалните условия на живот за бъдещите поколения“ Украйна трябва да бъде напълно демилитаризирана, а независимостта и културата ѝ – изкоренени. Това казва в интервю руският генерал Владимир Шаманов, предаде Дойче веле.

Владимир Шаманов е един от близките до Путин хора, заместник-председател на парламентарната комисия по отбрана в Русия и бивш главнокомандващ на руските въздушни войски. В повече от двучасовото интервю за руската телевизия "РБК” Шаманов казва, че Москва има своя стратегия за пълното изкореняване на украинската независимост и култура. Генералът използва думата "болест”, говорейки за това и казва, че "ще са нужни между 20 и 40 години, за да изличат "болестта”.

На въпроса дали руската нация е изконно свързана с войните, Шаманов отговаря, че Русия е възникнала въз основа на териториалното си разширение. Сравнявайки страната с други държави, генералът казва, че "руското превъзходство е признато по цял свят”.

"Там ще бъдем само ние"



По отношение на войната в Украйна Шаманов е категоричен, че страната трябва да бъде "напълно демилитаризирана” и казва, че този процес вероятно ще продължи около 5-10 години. "Предстои ни дълъг период, в който там ще бъдем само ние”, казва Шаманов. Генералът категорично заявява, че "когато войната свърши, от Украйна няма да е останало нищо”.

По думите му паралелно с "демилитаризацията” ще се работи и за "денацификацията” на Украйна и "издигането на правителство, което не е обвързано с неонацисти”. На въпроса какви ще бъдат границите на Украйна след войната Шаманов отговаря, че това не е сигурно още, защото е неясно каква ще е нагласата на населението и доколко ще оказват влияние държави като Полша, Румъния и балтийските страни.



Международен трибунал от държавите от БРИКС

Шаманов казва, че Руската федерация не би желала да превърне Украйна в част от своята територия, ако тя не се "демилитаризира” и "денацифицира”. Категоричен е обаче, че Крим е руски, а т.нар. републики в Донецк и Луганск са съюзници на Москва.

Генералът отправя и предупреждение към редица украински политици, журналисти и военни. "Няма да забравим имената им. Ще свикаме международен трибунал, който ще бъде като Нюрнбергския процес”, казва Шаманов. За този трибунал той казва, че се водят разговори с Китай и останалите държави от БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР).

Here is a video with jarring quotes from Russian State Duma Deputy Defense Committee Chairman Vladimir Shamanov, former Commander-in-Chief of the Russian Airborne Troops, accused war criminal. He talks about Russia's horrific plans for Ukraine, its gov't leaders and journalists. pic.twitter.com/glE906igKY