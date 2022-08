Необичайно явление в Черно море: Завихри се огромно торнадо

Торнадо се завихри в Черно море край градчето Саки на Кримския полуостров.

Видеа, разпространени в социалните мрежи, показват, че бурята никак не е била малка. Торнадото е бушувало на градския плаж. Няма ранени хора, но са нанесени щети на поне пет коли, отнесен е и покрива на ферма за стриди.

Подобно голямо торнадо е необичайно за тези географски ширини.

⚡️Local residents report a powerful tornado in the Saki region of Crimea. pic.twitter.com/XuudX6mzZD