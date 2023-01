Още един руски магнат падна: Магомед Абдулаев е бил блъснат от "Нива"

Още една мистериозна смърт бе прибавена в дългия списък на руски бизнесмени, които загубиха живота си по един или друг начин след инвацията на Владимир Путин в Украйна. Този път 61-годишният Магомед Абдулаев, бивш премиер на богат на петрол регион, загина, след като бе блъснат от кола.

Абдулаев е бил близък бившия руски президент Дмитрий Медведев, съобщават от Daily Mail. След инцидента той е бил хоспитализиран, но е издъхнал от тежки наранявания в град Махачкала на Каспийско море.

Украйна веднага намекна, че това е последната в поредица от мистериозни смъртни случаи в Русия през изминалата година, след като започна войната в Украйна.

Абдулаев, който е и бивш ректор на Дагестанския държавен педагогически университет, пресичал улица "Магомед Гаджиев“, когато бил блъснат от автомобил Нива. Съобщава се, че шофьорът е на 55 години, но не се съобщава дали е бил задържан или арестуван. Пешеходецът Абдулаев е пресичал пътя на неразрешено място, гласят докладите.

Той беше премиер на богатия на петрол регион Дагестан от 2010 до 2013 г. и беше назначен, когато Медведев беше президент на Русия.

Медведев - близък съюзник на Путин и войнствен блогър за войната в Украйна, го е познавал откакто са били студенти в Санкт Петербургския държавен университет, твърдят източници на изданието. 57-годишният Медведев в момента е заместник на Путин в Съвета за сигурност на Русия и е наричан негов най-близък политически съюзник, оглавявайки неговата партия "Единна Русия".

Русия е засегната от редица "подозрителни“ смъртни случаи – много от които са свързани с енергийния сектор – след ескалирането на напрежението преди инвазията на Путин в Украйна през февруари 2022 г.

Богатият политик Николай Петрунин - известен още като руския "Gas Wonderkid", беше само на 47 години и беше в кома от месец, когато почина през октомври.

Съобщава се, че мултимилионерът, баща на три деца, бивш висш изпълнителен директор в газовата индустрия, е починал от усложнения, свързани с тежък COVID. Той беше заместник-председател на влиятелната енергийна комисия на руския парламент и верен на Путин, и "политическо протеже“, отбелязва Daily Mail.

Неговият бизнес изграждаше газопроводи за големи руски енергийни оператори и той имаше връзки с газовия гигант на Кремъл Газпром - който сега лишава Запада от руски доставки заради войната – както и Роснефт.

На 1 септември петролният магнат Равил Маганов, на 67 години, падна от прозореца на шестия етаж на московска болница.

В един доклад се казва, че председателят на Лукойл – втората по големина петролна компания в Русия – е бил "бит“, преди да бъде "изхвърлен от прозореца“, но това не е потвърдено официално, пише изданието.

Former Prime Minister of Dagestan has died in a car accident in Makhachkala

Russian media reported that Magomed Abdulaev became the victim of a car collision while crossing the road in the wrong place.

By the way, the former Prime Minister was a friend of Dmitry Medvedev. pic.twitter.com/OKpc84iiU8