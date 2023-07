Украински дронове отново удариха Москва

Кметът на Москва заяви, че „удари с дронове“ са ударили две нежилищни сгради, съобщиха руските държавни медии.

Сергей Собянин обяви в ранните часове на деня, че "удари с дронове" са ударили две "нежилищни" сгради в руската столица през нощта, но не съобщи за жертви. Министерството на отбраната на Русия в понеделник заяви, че двата украински дрона са били „потиснати“ и „разбити“ в Москва.

"Днес около 4 часа сутринта беше съобщено за удари с дрон върху две нежилищни сгради. Няма сериозни разрушения или жертви", написа Собянин в Telegram.

Единия от дроновете е ударил "бизнес центъра" на Москва.

Служител на службите за извънредни ситуации съобщи, че отломки от безпилотен самолет са открити в центъра на руската столица.

"На Комсомолски проспект 17 бяха открити отломки от дрон. По предварителна информация няма жертви", каза служителят.

So I take it, Moscow does not have any air defense, right? All of that is mere meters from the Ministry of Defense of the Russian Federation. The Ministry of Defense of the Russian Federation is literally standing in the wind unprotected by anything.

