За загинал войник на фронта руско семейство получи... колело

В началото на инвазията с парите, които семействата получаваха за загинал войник в Русия, можеше да се купи поне една чисто нова Лада.

Времената на Ладите обаче на някои места свършиха. Пропагадно видео, разпространено от руските медии, показва как едно семейство получава друг вид компенсация, която всъщност изглежда смехотворно - ново колело.

Сергей Ермаков е най-големият от трима синове. Той отива на фронта и загива, а двамата му по-малки братя получават колело в замяна.

В разпространеното видео майката казва, че "Животът все пак продължава".

No more Ladas: This family of a Russian fascist killed in the invasion of Ukraine received a bicycle as an award. pic.twitter.com/Uym7cG9GWw