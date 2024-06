Путин повози Ким Чен Ун в лимузината, която му подари

Владимир Путин влезе в ролята на шофьор за Ким Чен Ун и го повози в чисто новия Aurus, който му подари по време на визитата си в Северна Корея.

На видеа, разпространени онлайн, се вижда как двамата се качват в лимузината и Путин отпрашва по улиците на Пхенян, демонстрирайки возилото, което самият той използва, за да се предвижва.

🇷🇺 Vladimir Putin took Kim Jong Un for a ride in the new "Aurus" pic.twitter.com/TTSzMsIiLo

Това не е първият Aurus, който Ким Чен Ун получава. Когато посети Москва, той прояви интерес към лимузината на руския президент, като бе поканен да се качи на задната седалка, за да се повози. След това Путин му подари една от колите си, която беше натоварена на влака на севернокорейския лидер.

Смята се, че Ким Чен Ун е ентусиаст на автомобили и има колекция от луксозни чужди автомобили.

След като се повозиха на лимузината, Ким и Путин се отправиха на разходка в парка.

After the "aurus" ride, Vladimir Putin and Kim Jong Un went for a walk in the park. pic.twitter.com/RDIX3dgm4Z